情侶闖餐廳親熱遭勸阻竟不爽大鬧 老闆果斷報警護員工獲讚

情侶親熱也要看時間地點。陸媒報導，山東有醉酒情侶大鬧餐廳，經過突然入內坐上餐桌當眾親熱，職員上前提醒注意安全，其至問要不要拿2張椅子給他們坐，未料情侶激動闖入廚房追罵，更大力拍桌子洩憤，大喝「坐桌子怎麼了」、「不用你管」職員默默挨罵。餐廳老闆知情後報案，目前警方已立案，循調查尋釁滋事調查。網民大讚老闆挺身保護員工，又批評男方情緒失控，「這種男人不能嫁」。

根據陸媒報導，山東淄博一對醉酒情侶日前大闖餐廳，突然進店沒消費就坐上餐桌，不顧旁人目光親熱起來。女店員擔心桌子承重不足，上前提醒注意安全，提醒拿椅子讓他們坐下，遭情侶拒絕。

網傳店舖的監視器拍到，該對情侶闖入廚房追罵女店員，男子步伐不穩激動拍桌子責罵「坐桌子上怎麼了」，店員解釋「我是說我拿椅子給你坐」，男子打斷說：「不用你管，成不成，不就是不要咱倆坐唄。」

男子情緒愈發激動，其女友想拉他離開，但他繼續生氣拍桌子，大喝店員「你躲（起）行不行，你想幹啥，我跟你買東西，買東西」，接着開始爆粗，女友奮力拉他離開。陸媒引述消息指，店員之後一直默默挨罵，直至情侶離開後才關門。

翌日，老闆得知事件後帶著監視器片段到警局報案，他透露警方正循尋釁滋事調查，他無意要求男子賠償，「只讓他得到應有的懲罰」，不能任由他們破壞淄博美譽。

網民讚揚老闆挺身保護員工，「老闆好樣的，能保護員工，有些會讓員工忍氣吞聲」，該對情侶則被嘲諷「開賓館的錢都沒有」、「這視頻公布出來不知道他爸媽看了有何感想」。不少人認為男子人品差，想在女友面前裝模作樣，「這男找服務員麻煩的以為在女生面前有面，其實不然」、「這種男人，女孩也看好」。

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文章授權轉載自《香港01》