四川露營季 德陽登場

5月17日至19日，「露營德陽·暢享安逸」2024四川第三屆露營季在德陽柳梢堰濕地公園舉行。

2022年和2023年，連續兩屆露營季系列活動的成功舉辦，不僅推動了德陽文旅品牌持續「出圈」，也為打造文旅經濟增長點作出了積極貢獻。據悉，本屆露營季除了柳梢堰濕地公園主會場外，在成都都市圈以及德陽各區（市、縣）還設有6個分會場，讓更多市民遊客感受到露營的魅力，打造覆蓋全省的綜合性名片。

本屆露營季突出「城市露營」主題，同時創新「雙時間線」模式，主活動和配套子活動覆蓋白天和夜晚。活動期間設置了露營裝備展示區，集中展示多種主流型號的露營房車以及露營裝備。同期舉辦的豐富多彩的活動將覆蓋全年齡層、全時段，搭配柳梢堰獨具特色的網紅餐飲美食以及晚間露天電影，時間線貫穿日出日落，豐富市民遊客的露營體驗。

而本屆露營季的舉辦，也將拉開2024德陽文旅爭先系列活動的序幕。接下來的3個月，德陽各區（市、縣）將聯合舉辦數十場形式多樣的夏日活動，滿足當下更個性化的文化旅遊消費需求，豐富市民夏日文化生活，讓城市煥發青春活力，促進德陽文化旅遊持續發展。