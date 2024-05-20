搭懷密線小火車 暢遊北京市郊

聯合報／ 大陸中心／綜合報導
在北京北站，遊客搭乘市郊鐵路懷密線列車出遊度假。 圖／本報北京傳真
在北京北站，遊客搭乘市郊鐵路懷密線列車出遊度假。 圖／本報北京傳真

到懷柔雁棲湖打凱西山步道，到密雲古北口漫步「江南水鄉」……，因票價實惠、沿途景色優美、無堵車煩惱，北京市郊鐵路懷密線越來越受到市民遊客的歡迎，4月客運量超10萬人次，較今年初增長近4成。

6時55分，北京北站市郊鐵路專屬月台旁，粉白相間的懷密線小火車準時發車，載著旅客開啟京郊之旅。雖然是工作日，但最受歡迎的4車廂座位依然搶手。王女士與十多名爬山團團友來自重慶，此次前往密雲古北口徒步、登山，特意選擇乘坐懷密線。「坐小火車多省心，聊聊天、賞賞景就到了。」她說。

懷密線全長144.6公里，設北京北站、清河站、昌平北站、雁棲湖站、懷柔北站、黑山寺站、古北口站7座車站。「作為一列旅遊列車，懷密線串聯西城、海澱、昌平、懷柔、密雲5個區，從繁華市區穿越花海至郊區。春可賞桃花，秋可賞紅葉，夏日納涼，冬季觀雪，一路好景不斷。」懷密線列車長徐婷婷說。

車外美景應接不暇，車內布局也很有特點。「懷密線最高時速160公里，新車型有4節車廂，採用大開度雙開車門和2+2坐席布置，配備Wi-Fi、充電插座、衛生間，特別設置了無障礙衛生間及嬰兒護理台、小桌板等人性化設施。」徐婷婷介紹，與普通高鐵列車相比，懷密線列車的車窗更大、更寬敞，遊客能更好地欣賞沿途風景，車廂內的邊凳及抓杆扶手仿照地鐵設計，適合站立旅客安全抓握。

懷密線列車共226個座位，最多可承載643名旅客。據悉，懷密線4月總客流量達10.9萬人次，較年初上漲近4成。「外國遊客越來越多，車站配備了翻譯機，方便職工與外國遊客順暢交流。」古北口站副站長王煥然介紹。

懷密線也是北京市郊鐵路中通勤和旅遊功能兼備的一條線路。無論是京郊遊，還是通勤、通學，懷密線均可載著旅客早出晚歸。目前，懷密線每日開行列車8對，其中北京北至懷柔北始發終到列車4對，清河始發至懷柔北站2對，北京北至古北口始發終到列車2對，單程票價最高12元人民幣。

北京

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