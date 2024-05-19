廣西城鎮1小時降雨189.6毫米 打破當地雨量紀錄

中國大陸南方的廣西省出現暴雨天氣，其中當地一個城鎮的一小時雨量，打破廣西小時雨量的歷史紀錄。

根據廣西氣象官方微博5月19日發布的消息，5月18日白天到星期日上午，廣西桂北、桂中和沿海有暴雨、局地大暴雨，欽州、防城港、南寧市有特大暴雨，欽州市欽南區龍門港鎮24小時累計雨量610.5毫米，打破欽州市歷史紀錄，該鎮星期天凌晨3時記錄到一小時降雨189.6毫米，打破廣西小時雨量歷史紀錄。

廣西氣象預計，星期日桂東和沿海地區仍有大暴雨。

另據廣西日報報導，受降雨影響，廣西鬱江支流四塘河興寧四塘水文站、西雲江五塘水文站、青龍江楞仲水文站三條河流三個站，出現超警戒0.19至1.59公尺的洪水。

通報稱，廣西自治區水文中心已於17日下午5時啟動廣西水文測報Ⅳ級緊急應變。南寧、百色、防城港等市相關水文部門都已提前發布洪水藍色預警，提醒相關區域的相關單位及社會民眾密切關注雨水情變化，加強防範，及時避險。

新華社報導，氣象部門預測，5月18日至21日，大陸西南地區東部至華南地區迎來強降雨過程，廣西東部和南部沿海、廣東中西部和南部沿海等地部分地區有大暴雨，局地特大暴雨，並伴隨短時強降水，局部有雷暴大風或冰雹等強烈對流天氣。