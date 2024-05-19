淘寶500萬粉女裝店「捲款1.5億」跑路 300多家供貨商受害

中國大陸電商平台淘寶賣場「少女凱拉」擁有500多萬粉絲，日前卻被爆出倉庫清空、賣場關閉，導致多名消費者未如期收到商品，更有多達300多家供貨商，被欠款3500萬元人民幣（約為新台幣1.5億元），震驚不少忠實顧客。

根據《藍鯨新聞》報導，5月14日有網友爆料，在淘寶擁有550萬粉絲、五金冠商家的「少女凱拉」賣場關店跑路。據網友透露，該店12日還在正常直播，13日店家所在辦公室卻突然關門，倉庫也全部清空，14日凌晨，該店賣場在淘寶已經完全搜尋不到，讓大多數消費者感到震驚。

少女凱拉是一家淘寶女裝店，綜合評分4.4分，一年內有超過100萬名客人回購，月銷超過90萬件商品，半年內超過90萬條好評，在淘寶性感女裝店鋪榜排名前三名。多名消費者皆表示，該店是自己常光顧的網路商店，但近日準備退貨時，卻發現店鋪竟然不見了，還有人前一天才剛收到包裹，隔天就發現賣場已關閉。

賣場無預警關閉，導致許多消費者未能如期收到商品，更對多達300多家供貨商造成巨大損害。供貨商宋先生說明，少女凱拉的老闆叫李傑州，總計欠款高達3500萬元左右，涉及300多家供貨商，「500多萬粉的網店說跑路就跑路，拖欠我們3500萬的貨款，幾百家供貨商都在想辦法維權，這錢再不結清，我們都要活不下去了。」

另一位供貨商指出，他從2019年開始與李傑州合作，合作期間對方也一直採「欠帳模式」拿貨，雖然2024年以前的貸款已經結清，但今年還有好幾個月的貨款沒給，現在對方卻潛水失聯，無論是傳訊息或打電話都無法聯繫到他。

據報導，少女凱拉公司在2022年成立，註銷時間則為2024年3月，在公司註銷兩個月後，老闆就失聯，讓供貨商懷疑「這是一場有計劃的惡意詐騙貨款跑路事件」。

不少供貨商認為，這種高銷量、高粉絲的網路商店背後走欠帳模式，跑路是早晚的事情。宋先生透露，「現在服裝批發行業很難做，電商退貨率暴漲，特別是女裝，加上運費險，那些店鋪很難賺到錢。既然賺不到消費者的錢，那只能來賺供應商的錢，跑路的這些人就是通過賒帳模式，拿進貨10塊的東西賣8塊、還5塊，最後捲3塊錢跑路。」

宋先生補充，先前大部分供貨商會默認這種欠帳模式，雙方靠信用合作，「但這種模式是沒有出路的，欠帳走到最後只有跑路一條路，只有業界的人聯合起來才能有效抵制」。報導指出，針對少女凱拉跑路事件，供貨商已經成立群組，眾人共同蒐證，準備以法律維護自身權益。