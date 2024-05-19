葉劉淑儀：港經貿辦性質改變 需留意流亡港人活動

香港駐倫敦經濟貿易辦事處人員被控違反英國國安法，協助海外情報機關等。香港行政會議召集人葉劉淑儀表示，香港駐倫敦經貿辦的性質已改變，需要留意流亡港人在當地的活動，而各國駐港領事館都有相同做法。

英國當局日前起訴3名男子違反英國國安法，包括香港駐倫敦經濟貿易辦事處行政經理袁松彪，指3人協助海外情報機關收集情報及進行監控，對象包括港府懸賞通緝的羅冠聰等人。3人並被指涉及境外干預，強行闖入一處英國住宅。

香港Now新聞台昨天播出葉劉淑儀的訪問表示，香港駐倫敦經貿辦過往主要做遊說國會議員等工作，但目前性質已改變。

葉劉淑儀說，有一批「仇華」議員及流亡英國港人不時在英國推出針對香港的議案，甚至要求制裁，經貿辦需要留意，「所謂搜集情報，就是留意這些發展」。

她表示，外國駐港領事館都會進行情報搜集工作，包括透過公開消息、電視節目、傳媒、網上消息等，「如果我們的人員在經貿辦做同類搜集工作，為什麼會犯法？我真的不明白」。

她表示，中英關係若是回到正軌，經貿辦的工作性質也會轉變，相信可有更多不同的交流。