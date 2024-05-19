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夏寶龍訪澳門 賀一誠：考核本屆政府未提特首選舉

中央社／ 台北19日電
港澳辦主任夏寶龍。中新社
港澳辦主任夏寶龍。中新社

中國國務院港澳辦主任夏寶龍今天結束訪問澳門行程。澳門行政長官賀一誠說，夏寶龍這次訪問澳門是對本屆政府工作的考核，並未提及澳門行政長官選舉事宜。

綜合官方香港電台等港媒報導，賀一誠在總結夏寶龍考察調研行程的記者會表示，夏寶龍並未提及關於澳門行政長官選舉事宜。賀一誠在記者會上多次被問到有關行政長官換屆選舉，以及他是否競逐連任的問題。

賀一誠表示，夏寶龍這次到澳門可說是對本屆政府工作的考核，對有不足的地方提出建議，以提高管治（管理）效率，並在包括行政、立法、司法的工作方面提出施政要求。

賀一誠說，澳門目前按已公布的選舉程序進行行政長官換屆選舉工作，而他今天不會分享是否參選連任特首的問題。

2024年澳門特別行政區行政長官選舉將於10月舉行，選出第6屆澳門特別行政區行政長官。

夏寶龍13日起考察澳門7天，調研了解當地社會和經濟最新發展情況。這是夏寶龍時隔約一年再度赴澳門考察調研。

澳門

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