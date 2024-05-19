聽新聞
test
0:00 / 0:00
夏寶龍訪澳門 賀一誠：考核本屆政府未提特首選舉
中國國務院港澳辦主任夏寶龍今天結束訪問澳門行程。澳門行政長官賀一誠說，夏寶龍這次訪問澳門是對本屆政府工作的考核，並未提及澳門行政長官選舉事宜。
綜合官方香港電台等港媒報導，賀一誠在總結夏寶龍考察調研行程的記者會表示，夏寶龍並未提及關於澳門行政長官選舉事宜。賀一誠在記者會上多次被問到有關行政長官換屆選舉，以及他是否競逐連任的問題。
賀一誠表示，夏寶龍這次到澳門可說是對本屆政府工作的考核，對有不足的地方提出建議，以提高管治（管理）效率，並在包括行政、立法、司法的工作方面提出施政要求。
賀一誠說，澳門目前按已公布的選舉程序進行行政長官換屆選舉工作，而他今天不會分享是否參選連任特首的問題。
2024年澳門特別行政區行政長官選舉將於10月舉行，選出第6屆澳門特別行政區行政長官。
夏寶龍13日起考察澳門7天，調研了解當地社會和經濟最新發展情況。這是夏寶龍時隔約一年再度赴澳門考察調研。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言