破紀錄暴雨！廣西3條河3站出現超警洪水 民眾哀號：沒全勤獎了

大陸南部地區的大雨似乎還有得下，不只廣東，廣西同樣慘遭暴雨侵襲。大陸中央氣象台19日發布暴雨橙色預警，預料19、20日兩天包含廣西、廣東和福建在內等地區將有大雨至暴雨，其中廣西東南部沿海和廣東西南部沿海等局部地方更加有特大暴雨。廣西壯族自治區水文中心表示，受降雨影響，廣西境內3條河流3站出現超警0.19公尺至1.59公尺的洪水。

據廣西氣象局微博消息，5月18日至19日早，廣西桂北、桂中和沿海有暴雨、局地大暴雨，欽州、防城港、南寧市有特大暴雨。19日8時前24小時南寧國家站降雨量達到187毫米，小時雨量最大達到77.2毫米，青秀區降雨量達223.3毫米，城區部分路段內澇嚴重，人車須涉水而行。

當局還指，欽州市欽南區龍門港鎮24小時累計雨量610.5毫米，打破欽州市歷史紀錄，該鎮19日03時錄得的1小時降雨189.6毫米，打破廣西小時雨量歷史紀錄。當局提醒，桂東和沿海地區19日仍有大暴雨，局部降雨量大，致災風險高，需繼續防範局地強降雨可能引發的山洪、地質災害、城鄉積澇等災害。

有廣西網友在微博上表示，「南寧都水泡一樓了，大把轎車泡到車頂。5至8點的特大暴雨，95%的上班族沒全勤獎200塊了」。還有人說，「早上出門跟著外賣小哥走巷子，繞開好幾段積水路段才到目的地，路段我從來沒見過積水的都被泡了」，「這幾年的天氣怎麼回事」，「如果再連著下一周，下游就慘了」。

另，新華社指出，廣西水文中心表示，受高空槽、低渦切變和地面冷空氣共同影響，5月18日8時至19日10時，廣西出現一次大範圍降雨過程。受降雨影響，鬱江支流四塘河興寧四塘水文站、西雲江五塘水文站、青龍江楞仲水文站3條河流3個車站出現超警0.19公尺至1.59公尺的洪水。

19日10時，鬱江支流四塘河興寧四塘水文站水位超警1.59公尺，西雲江五塘水文站水位超警0.31公尺，青龍江楞仲水文站水位超警0.19公尺。據悉，上述超警河段將持續上升0.3公尺至0.5公尺，其餘各江河水位均在警戒以下。

廣西氣象局指出，截至目前，廣西11個市的32個縣（市、區）的114個鄉鎮有大暴雨，14個市的76個縣（市、區）的397個鄉鎮有暴雨，14個市的77個縣（市、區）的331個鄉鎮有大雨。

據悉，廣西水文中心已於5月17日17時啟動廣西水文測報Ⅳ級緊急應變，目前仍持續生效。最新分析指，未來24小時，鬱江部分支流以及欽江、茅嶺江、南流江、北流河等江河可能出現1公尺至5公尺的明顯漲水過程，部分中小河流將出現超警洪水。