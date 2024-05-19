大陸太空站裡的4條魚狀態良好 但有顛倒游泳、旋轉運動現象

大陸神舟十八號載人航天組已進入太空20多天，央視新聞報導，他們這次帶上的4條魚目前在太空的生存狀態良好。

今年4月26日，載有4條斑馬魚和金魚藻的小型受控生命生態實驗組件由神舟十八號載人飛船送往中國空間站（太空站）問天艙的生命生態科學實驗系統的小型受控生命生態實驗模組中。展開的在軌實驗，已經過去了20多天，科研人員表示，4條斑馬魚的狀態良好。

太空人成功展開了兩次水樣樣品採集和一次魚食盒更換操作，發現斑馬魚在微重力下表現出腹背顛倒游泳、旋轉運動、轉圈等定向行為異常現象。

後續科學家將利用返回的回收水樣、魚卵等樣品，結合斑馬魚空間運動行為視頻等，展開空間環境對脊椎動物生長發育與行為的影響研究，同時為空間密閉生態系統物質迴圈研究提供支撐。

「太空養魚」這項實驗計畫是研究在太空這種極端環境下，怎麼養魚、怎麼種植物。目的是為了人類將來有一天，前進太空建立基地時，得先解決食物（蛋白質）來源問題，這個實驗就是在探路，讓人類未來在太空中能過上更愜意的生活。