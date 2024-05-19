快訊

113會考數學／幾何題難、非選出現「魔王題」 試題解答一次看

「適度飲酒」有益健康？ 專家告訴你喝酒與健康到底有沒有關聯

獨／520兩岸過招！雙城論壇陸方踩線團訪台 北市府520後向中央申請

大陸太空站裡的4條魚狀態良好 但有顛倒游泳、旋轉運動現象

聯合報／ 記者陳言喬／即時報導
大陸神舟十八號載人太空船帶上太空的4條魚目前生存狀態良好。（央視新聞）
大陸神舟十八號載人太空船帶上太空的4條魚目前生存狀態良好。（央視新聞）

大陸神舟十八號載人航天組已進入太空20多天，央視新聞報導，他們這次帶上的4條魚目前在太空的生存狀態良好。

今年4月26日，載有4條斑馬魚和金魚藻的小型受控生命生態實驗組件由神舟十八號載人飛船送往中國空間站（太空站）問天艙的生命生態科學實驗系統的小型受控生命生態實驗模組中。展開的在軌實驗，已經過去了20多天，科研人員表示，4條斑馬魚的狀態良好。

太空人成功展開了兩次水樣樣品採集和一次魚食盒更換操作，發現斑馬魚在微重力下表現出腹背顛倒游泳、旋轉運動、轉圈等定向行為異常現象。

後續科學家將利用返回的回收水樣、魚卵等樣品，結合斑馬魚空間運動行為視頻等，展開空間環境對脊椎動物生長發育與行為的影響研究，同時為空間密閉生態系統物質迴圈研究提供支撐。

「太空養魚」這項實驗計畫是研究在太空這種極端環境下，怎麼養魚、怎麼種植物。目的是為了人類將來有一天，前進太空建立基地時，得先解決食物（蛋白質）來源問題，這個實驗就是在探路，讓人類未來在太空中能過上更愜意的生活。

太空人

延伸閱讀

澎湖國際鐵人三項賽 國內外逾400好手同場競技

特斯拉擬在陸建資料中心

專家示警絢爛極光潛藏危機 明年底前恐更多太陽風暴

水球／全國總統盃今台中登場 百位選手參賽爭冠

相關新聞

歐盟發起反補貼調查 玉淵譚天稱：中方有充足反制手段

歐盟近來接連對大陸電動車等產品發起反補貼調查，引來大陸官方不滿，頻頻在各場合發言反駁。對此，大陸官媒央視新聞旗下新媒體帳...

2珍奶連鎖店上市遇滑鐵盧 大陸市場恐泡沫化？BBC點背後原因

珍珠奶茶從1980年代起源於台灣，到如今風靡全球，但最近大陸有2家珍奶連鎖店，股票上市遭遇滑鐵盧，至少還有兩家企業正在籌...

人行LPR利率可能不變

中國人民銀行（大陸央行）本月15日在公開市場操作中結束前兩月中期借貸便利（MLF）「縮量續做」模式後，將在20日公布5月...

德將管制中國5G設備

外電報導，德國總理蕭茨以及德國主要政界人士近日將召開會議，決定是否迫使其國內電信運營商限制使用中國大陸通訊設備巨頭華為和...

加國恐提高陸電動車關稅

在美國本周宣布對中國大陸電動車加徵關稅後，外電報導，加拿大正考慮跟進這一舉措。

插電混合動力車 銷售熱

【記者林宸誼／綜合報導】大陸電動車市場中，插電式混合動力車（PHEV）展現出比純電動汽車（EV）更大市場機會。車企競相打...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。