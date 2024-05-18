百元雞腿比手小？老饕見「雞腿肉消失」大驚 網：遇上偷肉高手

茶餐廳是許多香港人吃飯的首選，但最近1名網友在社群平台發文分享，指日前於一茶餐廳點了炸雞腿的套餐，配有薯條、沙拉和熱飲，要價港幣38元（約新台幣157元）；然而，上菜後卻讓他嚇一大跳，驚見雞腿幾乎被「去肉」，只剩下少許的肉和大量的炸雞皮，質疑店方「偷雞腿肉做雞排」。

該名老饕在臉書社團「香港茶餐廳及美食關注組」上傳照片，她攤開手掌，可見雞腿肉比其手心還要小，她不禁在貼文慨嘆「一定是我手大」，又指餐廳菜單上寫明是「雞腿」，不料實物的份量遠遠比想像中小，「遇上高手，偷雞腿肉去做雞排」。

不少網友看後紛紛熱議，並笑言原PO得到的是迷你版雞腿，「妳就當烤乳鴿囉」、「小到好像棒棒腿，香港茶餐廳真不爭氣，貴又不飽」、「小也有好處，夠入味」、「棒棒腿就那麼大，容易熟又不會乾柴」、「嚴格來說，這可能是要叫棒棒腿，不是雞腿」、「菜單上是不是寫精緻雞腿沙拉」、「難道是偷肉高手？『雞腿』改到變『棒棒腿』」。

不過，也有部份網友認為原PO不應對157元的套餐有太高期望，留言指「157元，有薯條、有咖啡，還想多什麼？」、「157元應該差不多吧？」

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文章授權轉載自《香港01》