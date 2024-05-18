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建成200多年未曾對外開放 神秘的故宮景福宮將全面修繕

聯合報／ 記者陳湘瑾／即時報導
景福宮自乾隆重建完成後，迄今從未對外開放參觀。（新華社）
景福宮自乾隆重建完成後，迄今從未對外開放參觀。（新華社）

北京故宮景福宮將在迎來相隔百年後的全面修繕工程，這也是中共成立後首次對景福宮進行全面整修，修繕工作預估將持續超過十年時間。景福宮建成200多年來，未曾對外開放，一直保有著神秘面紗。

景福宮位於故宮寧壽宮區域東北部，景福宮最早是康熙為其母仁憲皇太后所建，乾隆37年（1772年）仿照建福宮花園靜怡軒加以重建，最初是供乾隆皇帝休憩，有庭院、建築、佛樓，滿足其日常起居、休憩和禮佛的需求。

自嘉慶皇帝後，景福宮主要作為皇宮儲存古董珍寶之地，未有實際用處，逐漸變成一座倉庫。自光緒29年（1903年）進行最大規模的一次修繕，該區域已超過100年未展開系統性整體保護修繕。

故宮博物院修繕技藝部主任郭泓告訴央視新聞記者，景福宮在古建築平面布局中屬跨度較大的開間，景福宮正殿大木結構亟需搶險修繕，屋面、牆體、地面、油飾等都需要採取相應的修繕措施。剛開工不久的「景福宮區域文物建築保護修繕工程」正是集中針對這些問題，預計用兩年時間祛病延壽。

故宮博物院於2018年啟動「景福宮研究性保護項目」，工作人員查閱2,592件清代檔案，抄錄289件清代檔案，找到29幅1940年至2007年歷史影像，開展多個分項研究工作，包括文物建築形制、材料、工藝、古樹、環境研究、文獻檔案調查、精細化數位化訊息收集、保護技術和BIM應用研究等。

據央視報導，本次保護性修繕工作預計將持續十餘年，研究人員還將進行歷史檔案梳理、建立數位檔案、構建數位模型、建築構件病害勘察記錄及全過程影像記錄。

據北京日報報導，此次景福宮修繕工作，是故宮博物院與梅賽德斯-奔馳星願基金第三期公益合作。這也是北京故宮近半個月內，繼獲香港賽馬會捐資人民幣3.7億元（合約新台幣16.4億元）開啟修繕承乾宮等項目後，第二次公開發布的「外援」計劃。

故宮景福宮內部罕見曝光。據介紹，景福宮區域自清光緒時期大規模修繕後，100多年來一直未再有整體的保護修繕。（新華社）
故宮景福宮內部罕見曝光。據介紹，景福宮區域自清光緒時期大規模修繕後，100多年來一直未再有整體的保護修繕。（新華社）

北京故宮 建築

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