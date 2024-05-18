躲女廁照衝進去！男導遊逼遊客購物離譜行徑曝光 無道德底線下場慘了

香港曾發生導遊阿珍事件，她因不滿旅客購物少，在車上向旅客破口大罵，過程被旅客拍下，當時引來各界關注。大陸雲南近日亦發生同類事件，網上流傳影片，有男導遊在車上逼迫旅客購物，明言雙方沒有恩怨情仇，但如果旅客不在商店購物，他就會在任何出口攔截人，強調自己可以「無道德底線、無良知底線」，令他們「難過的、不平安的、被迫把行程結束」，甚至囂張揚言女遊客即使進入女廁避開，他都照樣衝入女廁。

昆明市文化市場綜合行政執法隊證實事件，依擬吊銷涉事導遊的導遊證，下令承接旅遊團隊及委派導遊人員的旅行社停業整頓，並對相關違法違規問題從嚴查處。

涉事影片長約1分鐘，沒有拍下任何人的樣貌，只是錄下聲音和車內情況，包括將鏡頭轉向車窗和車簾，涉事導遊稱呼女遊客為「大姐姐、小姐姐們」，自言在當地擔任導遊達10年，形容自己「有一千、一萬種方式，讓遊客平安開心的結束你們的旅程」，但同時也會無道德和良知底線方式，可以讓遊客既難過又不平安結束行程結束，當場威脅「明天這五大商家不管去哪一家，我（導遊）知道你（遊客）下一個轉身會從哪個出口出來的，我專門就堵你」。

導遊否認自己陰魂不散，但如果遊客沒有購物，反而「是你（遊客）做事太難看了」，自問自答「什麼時候最不要臉？賺錢的時候真的從來沒有要臉過」，即使女遊客躲進女廁，導遊會留意時間，如果15分鐘內沒有出來，他就會進來「關心」其身體狀況。

導遊強調彼此之間「沒有恩怨情仇，更沒有殺父之仇，更沒有奪情仇」，所以到時不應刀鋒相見，勸大家「花掉你該花的那筆錢」，並強調自己有手段，「你不要來試，你一旦試過了我的手段，絕對是比你厲害得多」。

一名自稱旅遊團成員表示，涉事導遊要求每人購買一件翡翠，如果不買，就不會安排之後行程，威脅車內藏刀，「歡迎」遊客單挑；更有網友表示，過往曾參加過涉事導遊的旅行團，有年輕人沒有購物，被他罵了一頓，還揚言「弄死你（們）不犯法」，涉事導遊會記下哪位遊客沒有購物，在車上直接點名，連孕婦無法在景區攀岩，涉事導遊都要求報名。

影片引來當地媒體報導，昆明市文化市場綜合行政執法隊事後發布通報，指留意到影片後第一時間介入調查，證實其中1名遊客上傳影片，由上月16日至21日參加6天5夜旅行團，遊覽昆明、大理和麗江。事發上月18日，他們在大理旅遊期間，魯姓導遊在遊覽車上的講解存在欺騙、脅迫旅遊者消費的行為，涉嫌違反《導遊人員管理條例》第16條、和第24條規定，依法擬對其吊銷導遊證，同時責令承接旅遊團隊及委派導遊人員的旅行社停業整頓，並對相關違法違規問題從嚴查處。

另外，有媒體報導時，引用小紅書貼文，有女子上月18日參加雲南購物團，在其中一處地方買玉，形容全程有工作人員跟隨盯住，即使上廁所，對方都在廁所門口等候，揶揄「算是最好的服務了」，未知是否同樣強逼消費或保安過於森嚴。

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文章授權轉載自《香港01》