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2028年「太空邊緣旅遊」可預訂了！中科宇航：200萬是良心價

聯合報／ 記者黃國樑／即時報導
中科宇航展示的旅遊艙。圖／國際衛星發射微信號
中科宇航展示的旅遊艙。圖／國際衛星發射微信號

不讓維珍銀河及藍色起源等專美於前，據《國際衛星發射》微信公眾號16日消息，中科宇航宣布，「太空旅行飛行器」將於2027年進行首次飛行，並計畫在2028年開始載人太空邊緣旅遊。該太空旅行飛行器採用單級火箭和旅遊艙的組合形式，旅遊艙配備了4扇全景舷窗，每次飛行可搭乘7名乘客。

訊息稱，在為期10分鐘的飛行過程中，乘客將穿越100公里高度的卡門線，體驗3分鐘的失重感，擺脫地球引力。最後，旅遊艙將通過傘降的方式安全著陸。

項目安排每100小時進行一次發射，並配套建設航天主題公園，常備10台太空旅遊飛行器輪班執行太空旅行體驗。這些飛行器的發射和回收的著陸場，將與航天主題公園、太空體驗館和航天科普教育基地等設施統籌規劃建設。乘客們在飛行前也將在公園接受短期培訓。

消息稱，這一項目不僅為乘客提供了真實的太空旅行體驗，還通過相關設施的建設和運營，推動了航天科普教育的發展。

另據中國經濟網，中科宇航（廣州）裝備工業公司副總經理張懷明說，　「這項針對個人消費者的太空旅遊服務，計畫約在2026年變成現實，現在就可以提前預定。」

報導說，商業航太領域的獨角獸企業廣州中科宇航探索技術有限公司（簡稱「中科宇航」），業務涵蓋運載火箭研發、客製化太空發射、亞軌道太空旅遊等多個領域。在其展廳，張懷明指著一座精緻的太空艙，向記者描繪了太空之旅的情形。

他說，「太空旅遊飛行器由單級火箭和旅遊艙組合而成，旅遊艙一次可搭載7名乘客。飛到80公里高度後，火箭就與太空艙分離，火箭回收回來復用，而乘客將穿越卡門線，到達120公里高度，體驗3－5分鐘擺脫地球引力的失重感，還能看到地球的弧線。」

張懷明表示，太空旅遊計畫對年輕的高淨值人群比較有吸引力，目前已有客戶找到企業想要預定。中科宇航已經與中旅集團簽訂了戰略合作協議，未來不僅面向國內市場，還將開拓東南亞或中東等旅遊市場。

張懷明表示，目前，太空旅遊單人的報價高達200多萬元。雖然考慮到不菲的研發成本、製造成本與火箭發射成本，這個定價已經非常「良心」，但仍超出了一般人的承受能力。由於太空旅遊採用的是可回收的液體火箭，未來成本會越來越低，太空旅遊的價格也會越來越便宜，企業的獲利空間則會更大。

中科宇航製作的太空旅遊飛行示意圖。 圖／國際衛星發射微信號
中科宇航製作的太空旅遊飛行示意圖。 圖／國際衛星發射微信號

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