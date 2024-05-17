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陸客到馬祖終於有譜？福馬今簽訂「旅遊合作共識書」

聯合報／ 特派記者廖士鋒／北京即時報導
第七次福馬磋商會17日於福州登場，雙方簽訂「福馬旅遊合作」等共識書。（圖／取自微博「福建新聞廣播」）
第七次福馬磋商會17日於福州登場，雙方簽訂「福馬旅遊合作」等共識書。（圖／取自微博「福建新聞廣播」）

我方連江縣長日前率團前往福州參加「第七次福馬磋商會」，這次雙方簽訂了「旅遊合作共識書」等三份文件，並就12個議題進行磋商，期間也傳出福建踩線團將於520前後赴馬祖的消息。

據福建新聞廣播官方微博17日晚間報導指出，作為第26屆海交會一項重要活動，第七次福（州）馬（祖）磋商會當日在福州舉辦。此次磋商會延續前6次做法，由福州與馬祖共同策劃舉辦。

報導提到，福馬雙方就產業合作、生態保護、青年交流、文旅合作、海上客貨運航線發展等方面的12個議題進行磋商，達成了多項共識，並舉行了「福馬濕地生態保護」、「福馬旅遊合作」、「福馬生態養殖產業」三份共識書互換儀式。此外還有福州台灣會館馬祖青少年研學基地揭牌儀式。

此外，據主辦單位提供的資料，此次福州與馬祖雙方達成涵蓋旅遊資源、健康旅遊、文旅資訊交流、旅遊服務標準和溝通機制合作等五項共識。

雙方將整合優勢資源，共同設計並推廣凸顯福州與馬祖地域特色的旅遊線路，利用線上線下多元化管道實施行銷策略，提升市場知名度與吸引力；同時將構建高效的資訊交流平台，確保旅遊政策調整、市場動態等關鍵資訊的即時溝通與共用；此外還將積極與相關部門溝通協調，探索並實施旅遊簽證簡化流程、增開航班、推動海上直航常態化等便利化措施。

就大陸文旅部副部長饒權4月28日宣布陸方將率先開放福建民眾到馬祖旅遊一事，大陸國台辦發言人陳斌華已在5月15日的記者會上表示「福建省將適時組織旅行社踩線團赴馬祖考察」。Ettoday則於17日晚間援引馬祖觀光協會理事長孫孝豪說法指，福州市赴馬祖參訪團有28名團員，計畫在「520」就職大典後送件，將透過3天2夜的時間走訪南竿、北竿的主要景點。

公開資料顯示，福馬磋商會自2015年11月在福州首次舉辦，雙方輪流在福州、馬祖兩地共舉辦了5次磋商會，直到疫情後暫停，2023年5月18日福馬磋商會在福州恢復舉行，成為受疫情影響中斷三年後以及小三通復航後恢復舉辦的首次磋商會。

溝通 福建 馬祖

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