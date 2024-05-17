大陸短影音頻傳造假擺拍 政府出手擴大整治

大陸網路短影片近來頻傳「擺拍」事件，影片以聳動內容引發熱議、吸引流量，然而經警方實際調查後發現為造假拍攝。大陸網信辦自今年4月底擴大整治，截至目前偵辦網絡謠言類案件已達1萬多起，抓獲犯罪嫌疑人1,500多名。

據法治日報報導，標題為「西安一女子給同事下藥」的短影片近日在大陸社群網路上瘋傳。一名女子因同事發燒不吃藥，她擔心同事請假需要接手其工作，便向同事的水杯投放退燒藥。影片中女子生硬的表情動作引起大陸公安注意，經調查發現，這部影片是該名女子為了得到關注而造假拍攝的影片，公安後依《中華人民共和國治安管理處罰法》予以行政處罰。

除此之外，網紅Thurman貓一杯發布「小學生巴黎丟寒假作業」、女子挺5個月孕肚徵婚、餵住院婆婆吃泡面虐待婆婆等影片，查證後發現都是拍攝者編造劇情，背後均為博取網路流量。其中，Thurman貓一杯經發現造假後，其多個大陸社群媒體平台已處於封號狀態。

據報導，短影片行業針對如何吸引使用者關注，已形成一套完整的內容生產模式。部分短影音帳號會在內容創作、人設等方面花心思，內容通常經過企劃，許多影片會有拍攝腳本。

中國傳媒大學文化產業管理學院法律系教授李丹林告訴法治日報記者，這類擺拍影片往往以「真實」社會新聞形式呈現，因此更具欺騙性、不道德性，製作傳播者則藉此牟取精神和財產利益。

根據報導，多數擺拍賺流量的行為是以行政法規制，其中《治安管理處罰法》第25條適用頻率最高，即對於散布謠言故意擾亂公共秩序的行為，處5日以下拘留或人民幣500元（合約新台幣2,230元）以下罰款；情節較重者，處5日以上10日以下拘留，可以並處人民幣500元以下罰款。

大陸中央網信辦在今年4月底展開為期2個月的「清朗・整治自媒體無底線博搏流量」專項行動，整治自導自演式造假，不擇手段蹭炒社會熱點，以偏概全設置話題，違背公序良俗製造人設等。

截至目前，大陸公安機關累計偵辦網絡謠言類案件1萬多起，抓獲犯罪嫌疑人超過1,500名，展開公開闢謠超過4,200次。