男童被狗咬傷死亡 河南調查狂犬病疫苗失敗事件

河南一名男孩4月被狗咬傷，就醫18天後死亡，家屬質疑醫院診療不規範導致狂犬病病毒未被中和清除。南陽市疾控中心已成立調查組調查，當地據稱25年未發生狂犬病免疫失敗事件。

紅星新聞報導，4月21日，河南省南陽新野縣一男童被路邊的狗咬傷，當天就接種狂犬病疫苗首針，注射抗狂犬病免疫球蛋白，因傷情嚴重還緊急住進醫院接受救治。

男童在5月1日出院，8日半昏迷再次住院，9日搶救無效死亡，死亡時，還沒來得及注射第5針狂犬病疫苗。這名男童原本下月將過4歲生日。

男童母親樊女士想為孩子討回公道，並質疑醫院診療不規範導致狂犬病病毒未被中和清除。給男童處置傷口和注射免疫球蛋白的是南陽臥龍瑞和醫院犬傷門診部，門診工作人員則說，他們按指南要求操作，盡了最大的努力。

南陽市疾控中心免疫科工作人員15日表示，自他接觸免疫工作25年來，南陽市沒有發生過狂犬病免疫失敗事件，疾控中心已組成調查組，對該事件進行調查。

據報導，目前咬人的狗已被打死，但狗主人仍未找到。