大灣區4城際鐵路 1小時通勤圈形成

據廣州地鐵集團14日消息，廣佛南環城際鐵路（佛山西站-番禺站）、佛莞城際鐵路（番禺站-東莞西站）即將開通運營，並將與已開通的佛肇城際鐵路（佛山西站-肇慶站）、莞惠城際鐵路（東莞西站-小金口站）相連，實現粵港澳大灣區四條城際鐵路貫通運營。

中新社報導，5月14日，廣州地鐵集團面向媒體開放試乘廣佛南環城際鐵路。 廣州地鐵集團宣傳部部長許坤傑介紹，實現四線貫通運營後，將形成一條全長258公里、橫跨5座城市、呈東西走向的交通大動脈，有效加強廣州、佛山、肇慶、東莞、惠州等5個城市的區域交通聯繫，加快形成粵港澳大灣區1小時通勤圈。

據瞭解，四線開通後，以番禺站為中心，向西為廣肇城際，向東為廣惠城際，全線設39座車站。其中，廣州5座車站、佛山9座、肇慶6座、東莞12座、惠州7座，列車最高時速為200公里。 四條城際鐵路由廣州地鐵集團建設和運營。四線貫通後將全面啟用「站站停+大站快車」公交化運營模式，全線快車停靠站點將達到14個，並將根據線路實際客流情況靈活調整行車組織。 據測算，四線貫通運營後，可實現廣州至佛山、東莞市中心30分鐘互達，與肇慶、惠州等其他城市60分鐘互達。

在購票方面，城際鐵路公交化多元支付票務系統將於15日在佛肇、莞惠城際鐵路上線，旅客搭乘城際鐵路將與地鐵一樣便捷，實現隨到隨走，無需提前購票。