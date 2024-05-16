大灣區4城際鐵路 1小時通勤圈形成

聯合報／ 大陸中心／綜合報導

據廣州地鐵集團14日消息，廣佛南環城際鐵路（佛山西站-番禺站）、佛莞城際鐵路（番禺站-東莞西站）即將開通運營，並將與已開通的佛肇城際鐵路（佛山西站-肇慶站）、莞惠城際鐵路（東莞西站-小金口站）相連，實現粵港澳大灣區四條城際鐵路貫通運營。

中新社報導，5月14日，廣州地鐵集團面向媒體開放試乘廣佛南環城際鐵路。   　廣州地鐵集團宣傳部部長許坤傑介紹，實現四線貫通運營後，將形成一條全長258公里、橫跨5座城市、呈東西走向的交通大動脈，有效加強廣州、佛山、肇慶、東莞、惠州等5個城市的區域交通聯繫，加快形成粵港澳大灣區1小時通勤圈。

據瞭解，四線開通後，以番禺站為中心，向西為廣肇城際，向東為廣惠城際，全線設39座車站。其中，廣州5座車站、佛山9座、肇慶6座、東莞12座、惠州7座，列車最高時速為200公里。 　四條城際鐵路由廣州地鐵集團建設和運營。四線貫通後將全面啟用「站站停+大站快車」公交化運營模式，全線快車停靠站點將達到14個，並將根據線路實際客流情況靈活調整行車組織。 　據測算，四線貫通運營後，可實現廣州至佛山、東莞市中心30分鐘互達，與肇慶、惠州等其他城市60分鐘互達。

在購票方面，城際鐵路公交化多元支付票務系統將於15日在佛肇、莞惠城際鐵路上線，旅客搭乘城際鐵路將與地鐵一樣便捷，實現隨到隨走，無需提前購票。

延伸閱讀

現實版「飛馳人生」 東莞車手借車湊零件「拼」出冠軍

不忍了！觀光客電車內尋常1舉動 日本人怒轟：是種霸凌

高雄慶TPASS月票1周年 抽大阪機票、399會員有免費月票

最多省兩千交通費！全國最「俗」雲林交通月票加碼 再推399跨縣吃到飽

相關新聞

陸13口岸入境郵輪 遊客免簽停留15天

大陸國家移民管理局15日公告，外國旅遊團乘坐郵輪從天津、大連、上海等13個城市的郵輪口岸免辦簽證整團入境，並經境內旅行社...

大灣區4城際鐵路 1小時通勤圈形成

據廣州地鐵集團14日消息，廣佛南環城際鐵路（佛山西站-番禺站）、佛莞城際鐵路（番禺站-東莞西站）即將開通運營，並將與已開...

採訪夫妻被拒竟詛咒分手 道歉陰陽怪氣…青島女主持遭停職

近日，青島電視台「一見鍾情」欄目組因一起主持人言辭不當事件，引發廣泛關注。據悉，一對夫妻在商場被該欄目組採訪，婉拒後卻遭...

中國社交平台公告 從嚴打擊炫富拜金

中國各大社交平台今天發布公告，強調從嚴打擊「炫富拜金」等不良價值內容。其中，不當曬豪宅、豪車、現金、奢侈品，炫耀自己是富...

現實版「飛馳人生」 東莞車手借車湊零件「拼」出冠軍

車是借的，輪胎是二手的，皮衣是雜牌的，報名費是朋友湊的。近日，廣東東莞車手郭小蓬憑藉「散裝」配件，奪得摩托車邀請賽新人組...

杭州1電商平台員工握審批權... 1年收賄近億人民幣 搜出大量金條

中國前不久偵破一起民營企業內部腐敗案件。王某是電商平台基層營運人員，因為手握家具類官方旗艦店入駐的初審許可權，他在短短一...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。