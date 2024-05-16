陸13口岸入境郵輪 遊客免簽停留15天

聯合報／ 記者林宸誼／綜合報導
大陸容許外國郵輪旅客免簽證參加旅行團入境停留15日，圖為美國「翠德丹」號郵輪停靠在大連港國際郵輪中心碼頭。（新華社）
大陸容許外國郵輪旅客免簽證參加旅行團入境停留15日，圖為美國「翠德丹」號郵輪停靠在大連港國際郵輪中心碼頭。（新華社）

大陸國家移民管理局15日公告，外國旅遊團乘坐郵輪從天津、大連、上海等13個城市的郵輪口岸免辦簽證整團入境，並經境內旅行社組織接待的外國旅行團，可於沿海所有郵輪口岸免辦簽證入境停留15天。

公告指出，旅行團須隨同一郵輪前往下一個港口，直至郵輪出境，活動範圍為沿海省區市和北京。免簽入境口岸包括天津、遼寧大連、上海、江蘇連雲港、浙江溫州和舟山、福建廈門、山東青島、廣東廣州和深圳、廣西北海、海南海口和三亞等地的13個郵輪口岸。

公告表示，為支持郵輪旅遊發展，大連、連雲港、溫州、舟山、廣州、深圳、北海等地的7個郵輪口岸新增為大陸過境免簽政策適用口岸，方便符合大陸過境免簽政策條件的外籍旅客乘坐郵輪過境。

大陸國家移民管理局外國人管理司司長毛旭15日在記者會上表示，此次在沿海省份全面實施外國旅遊團乘坐郵輪入境免簽政策，主要基於3點考慮，首先是促進大陸郵輪經濟和郵輪產業發展，其次是促進中外人員交流交往，最後是前期政策試點的成功經驗為政策全面推廣奠定了堅實基礎。

毛旭提到，2016年10月以來，大陸在上海試點實施郵輪旅遊團入境免簽政策。政策試行以來，上海接待郵輪旅客年均增長10%，試點成效明顯。

大陸國家移民管理局公布，今年「五一」假期，外國人出入境77.9萬人次，較去年同期增長98.7%。

上海 免簽 郵輪

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