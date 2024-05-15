快訊

美國派白宮前經濟主席、前副國務卿來台參加520 籲北京勿挑釁

台積電ADR早盤創新高 折合普通股每股「破千元大關」

Toyz認愛篠崎泫「今年才交往」 入獄前正式回應結婚傳聞

中國社交平台公告 從嚴打擊炫富拜金

中央社／ 台北15日電
中國各大社交平台今天發布公告，強調從嚴打擊「炫富拜金」等不良價值內容。其中，不當曬豪宅、豪車、現金、奢侈品，炫耀自己是富二代、土豪，都可能遭到清理與封禁。路透資料照
中國各大社交平台今天發布公告，強調從嚴打擊「炫富拜金」等不良價值內容。其中，不當曬豪宅、豪車、現金、奢侈品，炫耀自己是富二代、土豪，都可能遭到清理與封禁。路透資料照

中國各大社交平台今天發布公告，強調從嚴打擊「炫富拜金」等不良價值內容。其中，不當曬豪宅、豪車、現金、奢侈品，炫耀自己是富二代、土豪，都可能遭到清理與封禁。

封面新聞報導，騰訊、抖音、快手、微博、b站、小紅書等社交平台，15日發布不良價值導向內容專項治理公告，針對近期網路上出現的「奢靡浪費」、「炫富拜金」等問題，各平台從嚴打擊，宣導理性、文明的消費觀和價值觀

其中，抖音通報，5月1至7日處置不良價值觀訊息4701條，處置帳號11個；小紅書近兩週清理4273篇違規筆記，關閉違規帳號383個；微博清理不良價值導向內容1100餘條，對27個違規帳號視程度予以階段性禁言直至關閉帳號處置。

此前被指炫富內容最嚴重的小紅書，今天公布處置的典型案例，指某用戶發布筆記「一個月兜裡掏不出3萬的，下方留言1245我都會扶持一把」，在筆記中曬出豪車照片，並透過「扶持一把」等博取眼球的內容將用戶引流至站外，傳播不良價值觀，且存在詐欺風險，已經該帳號封禁。

抖音公告也提到，有用戶發布展示大量現金的內容，以大量現金作為用戶資料，涉嫌「不正當使用人民幣」；還有用戶展示未成年人身著奢侈品並突出強調價格，渲染炒作不良價值觀。

微博管理員則在公告列舉多項內容，宣示將從嚴打擊，其中包括以「最貴」、「天價」等為噱頭，利用獵奇心理進行行銷炒作豪車評測、豪宅展示等訊息；炫耀自身「二代家庭」、「有錢人」，以他人視角炫耀「土豪朋友」，展示優越條件、歧視他人等訊息；以炫耀高額收入、奢侈消費的文案，打造「白手起家」、「月入百萬」、「財富自由」等虛假人設的訊息。

公開資訊顯示，2021年以來，中共網信辦多次啟動全國性的網路「清朗」系列專項行動，均把「炫富拜金」列入重點整治內容。

中國各大社交平台今天發布公告，強調從嚴打擊「炫富拜金」等不良價值內容。其中，不當曬豪宅、豪車、現金、奢侈品，炫耀自己是富二代、土豪，都可能遭到清理與封禁。 路透
中國各大社交平台今天發布公告，強調從嚴打擊「炫富拜金」等不良價值內容。其中，不當曬豪宅、豪車、現金、奢侈品，炫耀自己是富二代、土豪，都可能遭到清理與封禁。 路透

價值觀 小紅書 炫富

延伸閱讀

交通部觀光署經營微博和微信 大陸網友有情懷也有罵聲

10款華麗千金風美甲靈感簿 小紅書拼貼碎鑽、藝術感凝膠珠寶 不同風格任你挑

小吃店屋簷種滿一堆草！他抬頭驚呼「有錢人」 內行傻眼：根本炫富

影／出入開豪車 新北警逮「美魔女藥頭」 搜出整塊雙獅地球標海洛因磚

相關新聞

採訪夫妻被拒竟詛咒分手 道歉陰陽怪氣…青島女主持遭停職

近日，青島電視台「一見鍾情」欄目組因一起主持人言辭不當事件，引發廣泛關注。據悉，一對夫妻在商場被該欄目組採訪，婉拒後卻遭...

中國社交平台公告 從嚴打擊炫富拜金

中國各大社交平台今天發布公告，強調從嚴打擊「炫富拜金」等不良價值內容。其中，不當曬豪宅、豪車、現金、奢侈品，炫耀自己是富...

現實版「飛馳人生」 東莞車手借車湊零件「拼」出冠軍

車是借的，輪胎是二手的，皮衣是雜牌的，報名費是朋友湊的。近日，廣東東莞車手郭小蓬憑藉「散裝」配件，奪得摩托車邀請賽新人組...

杭州1電商平台員工握審批權... 1年收賄近億人民幣 搜出大量金條

中國前不久偵破一起民營企業內部腐敗案件。王某是電商平台基層營運人員，因為手握家具類官方旗艦店入駐的初審許可權，他在短短一...

知名機構2師帶隊46學生教撒謊? 中國赴美國遊學簽證團滅

暑假即將到來，中國學生赴美遊學團又開始興起。然而有家長投訴稱，報名參加了某知名機構暑假赴美14天的遊學團，46名學生的簽...

河南現10級恐怖強風！燈柱倒塌砸死路過單車騎士

中國大陸異常氣候現象頻傳。河南氣象局15日8時發布強風黃色預警，隨後不少當地民眾曬出災情畫面，其中鎮平縣有路燈在大風中倒...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。