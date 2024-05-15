湖北官員為政策達標 擅將村民登記為個體工商戶

中國湖北省近日傳出多位村民申請社會救助時，發現在不知情的情況下被註冊工商營業執照，成為「個體工商戶」。經陸媒調查，過去官員為達政策目標，私自替村民登記營業執照，地方政府已開始調查此事。

中國青年報「冰點周刊」今天報導，中共湖北省大悟縣委宣傳部指出，2011至2023年，在「市場主體增量行動」中，陸續有134名劉院村村民的個資被用於違規辦理工商營業執照，更有已過世的村民名下仍有「存續」狀態的個體工商戶。

其中，61歲的農民汪緒良種了一輩子地，5年前眼睛半失明，想向村委會申請「殘疾人證」納入低保（最低生活保障），卻被告知名下有工商營業執照，為「個體工商戶」，不符資格。

汪緒良的妻子去年做冠狀動脈搭橋手術，想申請重大疾病補助金，也被依相同理由駁回。他的兒子事後調查發現，一家三口竟然註冊5個「個體工商戶」，但全家無人知曉此事。

之後他們將相關情況傳到村裡的社交群組，村裡有超過100位村民發現自己有相同情形，大多數村民被登記為經營油茶種植、穀物種植、三輪車運輸、石匠等產業，註冊期間多集中在2011至2013年，登記機關均為大悟縣市場監督管理局。

大悟縣市場監督管理局負責人表示，村級個體工商戶的登記工作，均由呂王鎮工商所辦理。

據報導，2011至2023年，呂王鎮工商所（市場監督管理所）時任所長鄧志軍、方姓人士等人，在「市場主體增量行動」中，違規辦理工商營業執照154個，涉及村民134人。

方姓人士表示，村民個資來源甚廣，有時透過鎮政府、自行下鄉收集，也有朋友及同事提供。擅自拿村民個資登記個體工商戶是聽從時任所長鄧志軍的要求，為做市場主體增量所做的行動。

方姓人士透露，正規辦理個體工商戶須當事人申請，填寫表格，審核後統一出證。但當時他們可直接將村民個資登入系統，通過審核即可。

大悟縣市場監督管理局呂王市場監督管理所註冊專員江尚（化名）表示，曾接過上級指示稱缺市場主體註冊量，並要求在限期內完成任務，因此他把部分曾登記過個體工商戶的村民重新註冊。

江尚說：「（上面）安排到我們所長，我們所長給我傳達。我只是一個最底層的工作人員，上面要求我完成什麼事情，那我就去完成。」

報導指出，「市場主體增量行動」始於2010年，當年目標為新發展各類市場主體，其中要求要有2200戶個體工商戶。大悟縣市場監督管理局辦公室負責人表示，主管部門及地方政府都相當重視，因為市場主體是反映市場經濟發展的主要指標。

目前大悟縣委、縣政府、縣紀委監委已針對此事組建專班調查處置。