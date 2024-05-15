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為防逃逸直衝引擎蓋？陸執法人員遭疑「碰瓷式執法」

聯合報／ 記者陳湘瑾／即時報導
雲南紅河箇舊市近期傳出執法人員碰瓷式執法。（圖／取自法制社會報）
雲南紅河箇舊市近期傳出執法人員碰瓷式執法。（圖／取自法制社會報）

雲南紅河箇舊市近期傳出一名交通運輸行政執法人員為執法，突然衝向一輛正在降速停車的車輛，撲到車輛引擎蓋上翻滾喊疼，有網友認為執法人員有「碰瓷式執法」之嫌。

一段5月10日拍攝的行車紀錄器影像顯示，車輛疑似轉彎匯入道路後，馬路旁衝出幾名身穿制服的執法人員，當車輛減速，一名執法人員直接撲到在車輛引擎蓋上，隨後翻身大聲喊疼。

陸媒報導，經有關部門調查，該涉事車輛為非法營運「黑車」，該名駕駛涉嫌未取得道路運輸經營許可、擅自從事道路客運經營行為。為阻止違法車輛逃離，執法人員才會在緊急情況下採取「不當的處理方式」。

箇舊市目前已對該名車主進行立案調查，影片中涉事執法人員則被停職處理。

極目新聞評論，即便是情況緊急，為阻止違法車輛逃離，執法人員直接撲到車輛引擎蓋上，以此方式「捨身阻車」，為執法而「奮不顧身」，既將自己置於危險之中，還可能因「碰瓷式」執法損害執法部門的形象。

評論指出，根據《中華人民共和國行政處罰法》規定，執法人員應文明執法，尊重和保護當事人合法權益。以非法手段取得的證據，不得作為認定案件事實的根據。

浙江一名律師告訴央廣網記者，「用碰瓷的方式制止違法行為，那就是用一種違法行為去消除另一個違法行為，是一種野蠻、低級的行政行為。」

法人

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