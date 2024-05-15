今年前4月 中歐班列運量增1成

聯合報／ 記者陳湘瑾／綜合報導

據人民日報報導，中國國家鐵路集團有限公司（國鐵集團）數據顯示，今年1至4月，中歐班列累計開行6,184列、發送貨物67.5萬標箱，同比分別增長10%、11%。截至今年4月底，中歐班列累計通達歐洲25個國家223個城市。

報導指出，國鐵集團持續展開中歐班列西安、重慶、義烏至格魯吉亞波季、土耳其伊斯坦布爾「南通道」運輸測試，成功開動行駛新疆維吾爾自治區烏魯木齊義大利薩萊諾跨裡海、黑海中歐班列，中歐班列南通道運輸組織日益成熟。1至4月經南通道累計開動行駛中歐班列12列，較去年同期增加71%。

國鐵集團表示，將與周邊國家鐵路部門加強合作，提升中歐班列運輸效率，節約運輸成本。與海關、邊檢等部門加強溝通協調，推進鐵路快速通關模式，協調境外鐵路企業加大換裝力度，提升運輸效率和通關便利。

大陸國家主席習近平日前會見匈牙利總統蘇尤克和總理奧班，雙方發表中匈聯合聲明，並將兩國關係提升為「新時代全天候全面戰略夥伴關係」，提到會共同採取措施，保障中歐班列運輸通道安全。

雙方於會中肯定「中歐班列」發展成效，同意建立兩國政府間中歐班列合作機制，雙方將「共同採取務實舉措保障中歐班列運輸通道安全，提升運輸質效」。

烏魯木齊 義大利

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