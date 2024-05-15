京西琉璃渠村 老窯變微度假村

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導
金隅琉璃文化創意產業園內的主題咖啡館。圖／本報北京傳真
金隅琉璃文化創意產業園內的主題咖啡館。圖／本報北京傳真

坐落在北京永定河畔、西山腳下的門頭溝區琉璃渠村，最近人氣兒旺了起來。很多遊客直奔金隅琉璃文化創意產業園，參加琉璃手工製作研學活動，打卡網紅咖啡館，住上一晚琉璃文化特色民宿，園區掀起文旅消費熱潮。

邁進園區，遊客仿佛置身一座活態的琉璃博物館。這裡不僅有利用老窯遺址打造的琉璃文化展陳，路兩側石柱上還有各式各樣脊獸做裝飾，連園區草坪上也點綴著用遺存琉璃瓦做成的展品。

故宮屋頂上的脊獸原來有好多種！」在琉璃文化展館，一位小朋友拉著媽媽的手興奮地說。在這裡，琉璃瓦擺出的故宮三大殿屋脊造型懸掛在半空，各式各樣脊獸真實的紋路、花樣、制式清晰呈現。園區另一側的傳統拱券式倒焰窯前，親子家庭遊客站在展板前，饒有興致地瞭解琉璃官窯的燒製流程，眼前窯磚已烙下厚厚的黑色痕跡和發亮的堆積釉。

除傳統古窯外，園區還保留一口釉燒隧道窯，地面鋪設的軌道和運送窯車一併保留，同時還增設藝術展陳裝飾，成為隧道窯藝術長廊。

隧道窯盡頭的文創商店顧客盈門，鴟吻釘書機、脊獸冰箱貼、脊獸打卡手帳本等文創商品十分俏銷。

每逢周末和節假日，園區內「一尺花園」西餐廳裡座無虛席，「琉光璃舍」民宿客房爆滿，不少尋覓城市「微度假」之旅的市民遊客紛至遝來。

據了解，園區近期推出了皇家窯琉璃龍紋瓦當上釉、定瓷茶盞剔刻、手繪風箏、瓦當版畫拓印等非遺手工製作活動，近期還將舉辦一系列藝術展覽、會議論壇、文化沙龍等活動，吸引更多市民遊客和商旅客人光顧。

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