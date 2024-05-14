37歲女咳嗽惡化一查肺癌末期「2周後去世」 醫示警當心4種咳法

如果出現這種咳嗽就要注意了！大陸1名37歲女子出現咳嗽不適，但以為是天氣變化導致過敏，沒有多加理會，後來病情惡化，到醫院檢查揭發已患肺癌末期，2周後就不治離世。醫生指出，咳嗽是肺癌最常見症狀，而這種咳嗽主要有4個特點，必須留神。另外，如出現肺癌6個常見症狀，就要及早求醫。

大陸傳媒報導，該37歲張姓女子從確診肺癌到去世僅2周，其丈夫於網上發文悼念，結果感動網友成為熱話。

據報張女在外國求學，丈夫於是帶上3個孩子與她一同到海外工作和生活。2023年8月至9日，張女進行下頜手術，手術前檢查和手術後複檢都顯示「沒有發現異常」；至同年10月，張女身體開始不適，惡心反胃、咳嗽、睡眠差，但以為只是「老毛病」，吃消炎藥了事：至於咳嗽，她自行判斷是天氣變化、溫度下降導致的過敏咳嗽，沒有多加理會。

可是同年11月7日，張女接獲診所通知，其血液腫瘤標誌物結果異常，遂到醫院看急症，懷疑是肺結核或急性肺炎。11月10日，張女由於身體不適，入住醫院急症室，抽取肺部積液做病理檢查，晚上血氧突然降低，需要吸氧；至11月13日，張女病情繼續惡化，開始喘不上氣、胸痛、體力不支，結果在11月17日確診肺腺癌晚期，癌細胞已經擴散，無法做手術。

醫生推測可能是基因變異導致，嘗試用標靶藥治療，惟由於張女病情惡化速度快，沒有適合的標靶藥，只能進行「臨終關懷治療」。最終張女於11月30日離世，年僅37歲，從確診癌症到去世僅2周時間；算上出現咳嗽到去世，也只有短短2個月時間。

廈門大學附屬中山醫院腫瘤內科主任醫生潘戰和提醒，咳嗽是肺癌最常見症狀，而肺癌的咳嗽有4個特點，必須注意。

肺癌咳嗽4個特點

1.持續陣發性乾咳：常常會有咳不盡的感覺，也可能會有小量痰，或白色泡沫痰。如果合併感染，可能會有黃色膿痰。如果咳嗽帶血（血絲痰，甚至直接咳血），更要重視。

2.肺癌咳嗽久治不癒：咳嗽長時間不見好轉，超過兩周以上要特別重視。

3.肺癌咳嗽原因不明：這種不是感冒，也不是咽炎喉炎肺炎等，要想到去排查肺癌，特別是肺癌高危人群，例如長期吸煙的中老年人。

4.咳嗽性質發生變化：有的人例如長期吸煙的人，會有間斷咳嗽，如果某一天原有咳嗽性質發生變化，要提高警惕，及時檢查。

根據香港醫院管理局「智友站」網頁，肺癌是「香港癌症頭號殺手」，如果出現6個症狀，就可能是患上肺癌徵兆。

肺癌6個常見症狀

1.身體時常感到疲倦。

2.食慾不振、體重下降。

3.持續咳嗽。

4.氣喘。

5.痰中帶血。

6.胸口疼痛：咳嗽或深呼吸時，胸口隱隱作痛或突然劇痛。

「智友站」又提到，若病人癌細胞已擴散，可能會出現「頸部淋巴核腫脹，頸、面、手均呈腫脹」、腹脹、骨痛、頭痛、局部腦癇或半身不遂。

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文章授權轉載自《香港01》