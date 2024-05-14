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大陸展開基礎教育整治行動 列出12項「負面清單」嚴禁行為

中央社／ 台北14日電
大陸教育部宣布展開基礎教育「規範管理年」行動，從安全底線失守、日常管理失序、師德師風失範進行重點規範整治，並列出12項嚴禁行為的負面清單。示意圖。路透社
大陸教育部宣布展開基礎教育「規範管理年」行動，從安全底線失守、日常管理失序、師德師風失範進行重點規範整治，並列出12項嚴禁行為的負面清單。示意圖。路透社

中國教育部今天宣布展開基礎教育「規範管理年」行動，從安全底線失守、日常管理失序、師德師風失範進行重點規範整治，並列出12項嚴禁行為的負面清單。官方學者解讀稱，解決不守底線問題，是這次的基本任務。

中國教育部官網14日發布「教育部辦公廳關於開展基礎教育『規範管理年』行動的通知」，明定三項規範整治重點：

一、安全底線失守。一些地方和學校意識形態責任制落實不到位，書記、校長、教師、教研員政治安全意識淡薄、言行不當。校園安全責任不落實，安全隱患排查整治不到位，學生傷害、欺淩等事件頻發，甚至發生重特大安全事故。

二、日常管理失序。一些地方和學校立德樹人根本任務落實不到位，違背素質教育要求，唯分數唯升學現象屢禁不止。學校管理制度不健全、不落實，有的對法律要求和國家規定陽奉陰違、打折扣搞變通，破壞良好教育生態。

三、師德師風失範。一些教師違背中小學幼兒園教師職業行為準則，背離育人為本要求，作風不良、品行不端，不平等對待學生甚至侵害學生合法權益，嚴重影響學生健康成長。

通知並列出12項嚴禁行為的「負面清單」，包括：嚴禁出現反黨反社會主義、歪曲歷史、美化侵略等錯誤言行；嚴禁校園內發生以多欺少、以強淩弱、以大欺小等學生欺淩行為，或教師漠視、縱容學生欺淩行為；嚴禁學校提前開學、延遲放假，利用節假日、寒暑假組織學生集體補課；嚴禁違反國家規定的學生睡眠時間安排學生作息，或以各種方式擠占學生「課間十分鐘」休息等。

中國教育部要求各地教育主管機關即日起至5月底啟動實施；6月至9月全面自查整改；9月至10月加強統籌指導；11月至12月進行總結。

「通知」還要求，建立監督曝光機制。各地教育行政部門要暢通並公布規範辦學舉報電話、電子信箱、網路平台等受理管道，廣泛接受學生家長、人大代表、政協委員和社會各界對學校辦學行為的監督。建立曝光台，對經查證屬實的學校違法違規辦學行為進行公開通報批評。

中國教育學會副會長、北京清華大學教育研究院院長石中英今天發文解讀稱，加強規範管理，要守住底線。從實踐的立場來說，規範管理，守住底線是前提。任何管理活動，如果連底線都守不住，那就形同虛設。基礎教育舉辦者、辦學者和一線教師，如果連底線意識都沒有，或者隨意突破底線，那規範管理也就成了一紙空文。

他強調，底線就是紅線、禁止線、高壓線，守住底線是規範管理的最低目標，解決不守底線問題，也是此次基礎教育規範管理的基本任務。

意識 教師 教育部

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