聽新聞
test
0:00 / 0:00
湖南也有恐怖動物園？小貓熊斷趾 袋鼠暴瘦剩皮包骨
繼安徽阜陽野生動物園傳出因管理不善，導致20隻東北虎、2隻非洲獅、3頭長頸鹿等珍貴野生動物死亡。有大陸網友發布影片，指控湖南長沙生態動物園也是恐怖動物園，包括：一隻小貓熊缺少一隻腳趾，另有袋鼠瘦骨嶙峋、無法站立。
據新京報報導，影片顯示一隻小貓熊的右前爪缺少一根腳趾，行走時右前爪會不時抬起。在袋鼠區內，一隻袋鼠幾次嘗試站立失敗，另一隻袋鼠行走緩慢，且體形瘦削。
長沙生態動物園工作人員告訴《新京報》記者，小貓熊的腳趾有可能是打架時弄傷的，而導致袋鼠瘦小的原因有很多，「並非不餵食，長沙生態動物園兼有動物救助的功能，很多動物是從其他地方救助過來的。因場地有限，有時候我們會把救助、受傷的動物和其他動物安置在一起。」
據封面新聞報導，長沙市林業局回應，「視頻帶有惡意剪輯內容，做幾十年動物園，我們不可能虐待動物，已經向平台投訴，主要發布人已經刪除視頻了。」
該工作人員表示，已有野保部門對接此事，「每次網上出現一點群眾反應，我們就會與動物園聯繫核查，這次事情可能跟動物換毛期、看起來比較醜有關，虐待動物肯定不存在的。」
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言