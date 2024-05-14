欠薪遭前員工公開討債 李亞鵬拍片道歉態度被罵爆「感覺像他欠你」

有大陸網友13日爆料稱，自己加入大陸藝人、王菲前夫李亞鵬的公司四年，協助他組建團隊、經營自媒體，但李亞鵬過去幾年拖欠員工工資，還不給員工交社保，引發網友熱議。李亞鵬14日發布影片回覆，除鄭重道歉，也指出其他離職同事的補償金已經發放超過90%，「勝利在望」。

名為「hidingtree」的網友13日在微博公開與李亞鵬的對話截圖。他提到，李亞鵬2018年邀請他加入其創立的網路公司，然而工作四年多來李亞鵬不但欠薪，且多次摧促未果，他表示，「只要提到錢，他就選擇性失明，不回覆。」

此外，他於在職期間鼓勵李亞鵬經營自媒體，還找朋友免費幫他拍片、剪輯、製作，李亞鵬卻在粉絲達到200萬、開始直播賣貨時將原本的團隊成員撤換。

李亞鵬14日早上發布道歉影片，表示自己正在前往武夷山尋茶的路上，他稱呼對方為「趙同學」，了解到還差對方人民幣6萬元左右（合約新台幣26.8萬元）的補償。他表示，同事正在積極解決問題，相信下班前一定會解決。

李亞鵬在影片中正式向「趙同學」致歉，卻又刻意提及該名網友經營自媒體一事，「我知道你離開公司也自己創業做自媒體，趙同學的抖音號叫做『老趙看戶外』，希望大家可以多多關注支持。」

針對多名員工被欠薪的問題，李亞鵬表示，借此機會向百餘位離開公司的同事道歉，「感謝你們給予包容和理解，經過這一年努力，補償金已經發放90%多了，勝利在望。」

李亞鵬發布的影片引發輿論一面倒批評，網友留言道，「挺佩服你的，說話這態度語氣，感覺像他欠你的」、「6萬都拖欠丟人啊」、「這個道歉不真誠啊，含沙射影說別人蹭他」。