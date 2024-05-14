安徽恐怖動物園 開業3年養死20隻東北虎、3隻非洲獅

據環球時報等大陸媒體報導，開業僅三年的安徽阜陽野生動物園，在未取得人工繁殖許可證的情況下，違法展示展演、人工繁殖大陸國家一級保護動物東北虎。更驚人的是，受動物園經營權糾紛、管理不善等因素影響，導致該動物園大量野生動物死亡，包括20隻東北虎、2隻非洲獅、3頭長頸鹿等珍貴野生動物。

當地政府監管部門的長期不作為、動物保護意識的薄弱，也引發不少大陸民眾的質疑和憤怒，不少網友要求監管部門相關人員也應被嚴懲。

這起事件是因《中國慈善家》雜誌率先報導「阜陽野生動物園近年20隻東北虎死亡：含10隻幼崽，無人工繁殖許可證」，指稱阜陽野生動物園內有大量動物非正常死亡，存活的動物生存條件惡劣，才引發外界對安徽阜陽野生動物園的關注。

據報導，目前該動物園存活的16隻東北虎以及非洲獅、長頸鹿、黑熊等動物，也被長期被關在運輸鐵籠中，空間狹小，生存狀態堪憂。

江蘇廣電集團旗下新媒體《荔枝新聞》報導，針對相關傳聞，園方工作人員回應稱，網傳非正常死亡的老虎「不是我們動物園的，是另一個老板的，我們也不清楚怎麼回事，正在了解具體情況」，目前園方已接到當地林業局通知停業整頓。

上海《界面新聞》則指出，在輿論高度關注後，該野生動物園所在地安徽省阜陽市潁東區林業局才派人去了解情況。潁東區林業局工作人員稱，該局此前曾對阜陽野生動物園的動物進行過救助。這顯示當地政府對於阜陽野生動物園的情況事前並非毫不知情。

據悉，阜陽野生動物園關聯公司安徽七彩野生動物樂園有限公司成立於2018年2月，註冊資本人民幣6,000萬元，經營範圍包括動物園經營、野生動物科研諮詢等，但該公司早前就曾多次傳出拖欠工程款和展演費等情況。

阜陽野生動物園位於阜陽潁東新華街道，項目占地總面積約為1,200畝，一期步行區占地約500畝，二期車行散養區占地約700畝，於2021年5月1日開始試營業。

在《大眾點評》，上阜陽野生動物園評分為3.6（滿分5.0）。近日有遊客留言稱，園區老虎喝的水都是臭的、發綠的。而早在去年5月就有網友反映，看到裡面的動物沒東西吃、掉毛，食肉動物在啃樹皮、吃垃圾。