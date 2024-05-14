廈金大橋廈門段 工程有突破性進展

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導

福建省廈金大橋（廈門段）劉五店懸索橋主塔首根樁基12日正式開鑽，標志項目控制性工程取得突破性進展，為主塔施工打下堅實基礎。

中通社報導，劉五店懸索橋為五跨連續組合橋塔平面纜懸索橋，索塔高178.1米，最大跨長度928米，是福建省內最大跨徑橋梁，也是福建省第一座全離岸式海中懸索橋。本次開鑽樁基位於廈金大橋（廈門段）A1標劉五店懸索橋西主塔，樁長47.8米，樁徑3米，採用衝擊成孔工藝。

劉五店懸索橋西主塔區域花崗岩分化不均，球形孤石隨機分布，形態大小差異較大，規律難以掌握，給平台搭設及樁基施工帶來諸多挑戰。建設方從逐孔鑽探到岩樣試驗研究，從鑽機選型到處置方案制定等細節，經過近兩個月充分準備，解決了施工難題，確保了樁基順利開鑽。

廈金大橋（廈門段）建成後，將成為廈門本島聯繫翔安機場最便捷的通道，有效緩解翔安進出廈門島通道及新機場片區交通壓力，極大提升廈門本島到翔安機場的通行效率，項目的落地建設意味著廈門跨島發展又向前邁出了堅實的一步。

廈金大橋是廈門本島到翔安機場再連接至金門的橋梁，廈門部分已動工，但廈門翔安機場至金門段，牽涉兩岸敏感的政治問題仍無著落。大陸國台辦發言人曾指出，廈金同城化是金門發展最大機遇所在，要致富、先修路，建設廈金大橋是金門鄉親的共同呼聲和迫切心願。

廈門 機場 金門

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