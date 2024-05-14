珠江口隧道 掘進海平面下100米

中國鐵建股份有限公司表示，中國自主研發的海底隧道盾構機「深江一號」負責深圳江門鐵路珠江口隧道施工，目前已順利掘進至海平面下100米深處。

新華社報導，中鐵十四局項目負責人李兵表示，「深江一號」盾構機總長130米，總重3800噸，開挖直徑達13.42米。珠江口隧道全長13.69公里，其中隧道盾構段最深處位於海底106米，是中國最深海底隧道。

他說，「深江一號」盾構機全線長距離下坡掘進，下穿珠江入海口，工程地質條件極其複雜。目前，盾構機已累計掘進3320米。

珠江口隧道建設是中國地下空間開發利用的一個注腳。11日，中鐵十四局「深江一號」盾構機模型亮相在上海開幕的2024年中國品牌日活動現場。中國鐵建地下空間開發品牌展區，通過全景式展現向觀眾科普中國地下空間開發核心技術。參觀者通過裸眼3D，可看到盾構機猶如巨龍般在海底延伸；通過光影電梯，可深入正在地下搭建的「未來之城」，從36米到100米再到地下2400米，身臨其境體驗地下空間建造的神奇。