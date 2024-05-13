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大陸公民記者張展出獄外界無法迎接 行蹤仍成謎

中央社／ 台北13日電
中國公民記者張展將於5月13日服刑期滿。（路透資料照片）
中國公民記者張展將於5月13日服刑期滿。（路透資料照片）

中國公民記者張展今天刑滿出獄。在中國當局採取強制手段、不准親友及各地維權人士接她出獄的情況下，根據目前所有已知訊息，即使出獄，張展的行蹤及是否真正重獲自由仍然成謎。

張展因2020年2月前往湖北武漢披露當地COVID-19疫情的實情，同年5月被中國當局逮捕，事後並依「尋釁滋事」罪將她判刑4年，在今天服刑期滿，理應從上海女子監獄出獄返家。

張展出獄前，自由亞洲電台10日曾致電張母試圖採訪，據報導，張母略顯慌張地回答「我現在正在做飯…好了好了，再見啊」；當追問何時方便通話時，張母回答「最近最好不要打電話…謝謝啊」。

自由亞洲電台今天報導，該台此後多次致電張母和張展的哥哥，但始終無人接聽。

據報導，上海維權人士沈豔秋12日受訪時表示，她當天下午才被找去「喝茶」，派出所員警告訴她，上海市政法委書記、市公安局長、虹口區政法委書記、區公安分局長已向所方施壓，了解她的動向，還要她「不要去女子監獄（接張展）」，張展案「級別很高，希望妳不要捲入這個圈子裡」。

沈豔秋指出，除了她居住的管區派出所派員看守她外鎮，遠在河南鄭州的維權人士賈靈敏11日晚間10時在搭上火車後也被住家管區的派出所攔截，勸阻回家。

報導引述知情人士表示，中國當局幾天前就警告張展的家人和友人，不得對外界披露任何與張展出獄有關的訊息；而張展是否真正獲得自由，目前仍然成謎。

另有知情人士認為，張展出獄後有可能和同住的家人被帶往某個便於管理的地點，實施監視居住，雖然享有小範圍的自由活動空間，但短時間內恐無法與外界聯繫，仍然無法獲得真正的自由。

上海 公安 公民記者 監獄

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