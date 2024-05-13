中國大陸助緬甸警方搗毀一處詐賭窩點 47人被捕

大陸官方協助緬甸警方搗毀一處詐賭窩點，逮捕47人，當中有16名中國公民。大陸駐緬大使館也提醒大陸公民如遇緬方人員索要「小費」，應明確拒絕，依法維權。

中國駐緬甸大使館微信公眾號12日發布消息稱，根據民眾舉報和中國駐緬甸大使館協調，緬甸警方本月10日採取突擊行動，搗毀仰光省瑪仰貢鎮區一飯店內盤踞的電信詐騙和賭博團夥，抓獲包括16名中國籍人員在內的47名犯罪嫌疑人，現場繳獲大批涉詐賭工具。

大陸使館表示，中方高度重視緬甸境內詐欺犯罪問題，將中緬聯合打擊電詐網賭犯罪活動持續引向深入。 針對緬北等地詐賭團夥在高壓態勢下向仰光等城市轉移動向，中國大陸駐緬甸使領館將密切跟蹤，協調緬方持續開展打擊行動。

中國駐緬甸大使館上11日也在官網發布聲明，督促緬甸政府杜絕索要「小費」不正之風，維護中國公民合法權益。

中使館說，中國駐緬甸使館接獲中國公民反映，在出入境緬甸時被緬方工作人員索取「小費」。 使館對此高度重視，已督促緬方相關部門杜絕索要「小費」不正之風，維護中國公民合法權益。

中使館提醒中國公民，緬甸政府明確禁止公職人員收取「小費」，外國公民出入境緬甸時，無需向口岸公職人員支付「小費」。

中使館提示中國公民，如遇緬方人員索要「小費」，應明確拒絕，並注意收集涉事地點、事發時間、人員胸牌等證據，及時聯繫中國駐緬甸使領館依法維權。

中使館也表明，中國公民要嚴格遵守緬甸出入境法令，及時申請入境簽證，提前填妥緬甸出入境登記卡。 如實填寫海關申報表申報所攜物品，切勿攜帶違禁物品出入境，切勿透過支付「小費」換取通關便利。