快訊

月薪27K！新北圖書館徵才「要放棄雙重國籍」 過來人曝：一堆人搶

立委邁入第17年…陳亭妃著眼台南市長 陳水扁指2026「韓國瑜是最大變數」

三重祖孫三代血案凶嫌簽賭欠千萬無悔意 伴屍竟稱「在思考人生」

中國大陸助緬甸警方搗毀一處詐賭窩點 47人被捕

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
中國大陸駐緬甸大使陳海。（圖／取自中國駐緬甸大使館官網）
中國大陸駐緬甸大使陳海。（圖／取自中國駐緬甸大使館官網）

大陸官方協助緬甸警方搗毀一處詐賭窩點，逮捕47人，當中有16名中國公民。大陸駐緬大使館也提醒大陸公民如遇緬方人員索要「小費」，應明確拒絕，依法維權。

中國駐緬甸大使館微信公眾號12日發布消息稱，根據民眾舉報和中國駐緬甸大使館協調，緬甸警方本月10日採取突擊行動，搗毀仰光省瑪仰貢鎮區一飯店內盤踞的電信詐騙和賭博團夥，抓獲包括16名中國籍人員在內的47名犯罪嫌疑人，現場繳獲大批涉詐賭工具。

大陸使館表示，中方高度重視緬甸境內詐欺犯罪問題，將中緬聯合打擊電詐網賭犯罪活動持續引向深入。 針對緬北等地詐賭團夥在高壓態勢下向仰光等城市轉移動向，中國大陸駐緬甸使領館將密切跟蹤，協調緬方持續開展打擊行動。

中國駐緬甸大使館上11日也在官網發布聲明，督促緬甸政府杜絕索要「小費」不正之風，維護中國公民合法權益。

中使館說，中國駐緬甸使館接獲中國公民反映，在出入境緬甸時被緬方工作人員索取「小費」。 使館對此高度重視，已督促緬方相關部門杜絕索要「小費」不正之風，維護中國公民合法權益。

中使館提醒中國公民，緬甸政府明確禁止公職人員收取「小費」，外國公民出入境緬甸時，無需向口岸公職人員支付「小費」。

中使館提示中國公民，如遇緬方人員索要「小費」，應明確拒絕，並注意收集涉事地點、事發時間、人員胸牌等證據，及時聯繫中國駐緬甸使領館依法維權。

中使館也表明，中國公民要嚴格遵守緬甸出入境法令，及時申請入境簽證，提前填妥緬甸出入境登記卡。 如實填寫海關申報表申報所攜物品，切勿攜帶違禁物品出入境，切勿透過支付「小費」換取通關便利。

大使館 小費 緬甸

延伸閱讀

《轉角國際》緬甸專題報導　榮獲 2024 人權新聞獎 Podcast 榮譽獎

近480克安毒溶進中藥材走私 緬甸男判囚5年半

【Daily Podcast】美國校園聲援巴勒斯坦示威爆發衝突，警察逮捕抗爭學生／緬甸內戰3年未停歇，越來越多青年投身反抗軍

緬甸、寮國擄人詐騙 斯里蘭卡人訴悲情

相關新聞

浙江破獲大型賣淫集團逾300人被捕 最小只有14歲

據浙江紹興新聞傳媒中心旗下新媒體《越牛新聞》報導，在浙江省公安廳、紹興市治安支隊統一指揮下，紹興嵊州警方近期搗毀一個跨省...

中國大陸助緬甸警方搗毀一處詐賭窩點 47人被捕

大陸官方協助緬甸警方搗毀一處詐賭窩點，逮捕47人，當中有16名中國公民。大陸駐緬大使館也提醒大陸公民如遇緬方人員索要「小...

大陸單身主義盛行 導致相親仲介產業也惡性競爭？

相親仲介在大陸一直是個熱門的行業，隨著晚婚晚育成為潮流，單身人數增加，仲介業也開始「捲」起來？

假冒官員詐騙！「公安」控洗錢「法官」促匯款 七旬女董事兩年痛失2.6億

香港假冒官員詐騙案與日俱增，今年首季有168宗損失7億元，當中最大損失超過2億元。一名70歲女董事自2022年起，多次接獲「上海公安局」、「北京檢察官」來電指控洗黑錢，警告她必須接受監控及保密，其後有「便衣警員」上門提供聯絡用手機，要求交出銀行帳戶。後來，有「中國法官」指示她將逾億元金額，分別匯到多個指定帳戶作調查。 至2023年底，「中國法官」聲稱調查將近結束，繳交保證金後可以取回所有款項；在今年初，對方稱已結案，可以「銷毀所有聯絡記錄」，惟女董事照辦後仍然血本無歸，歷時2年的騙案騙走超過2億元。警方今年2月拘捕3名涉案女子，涉嫌詐騙及洗黑錢。 警方今年首季，就假冒官員電騙錄得168宗，損失7.64億元，宗數較去年同期微升2%，損失款項大升3.8倍，當中最大宗損失涉及2.65億元。

真有父母不愛子女…26歲「非漂」女染瘧疾病逝 父母只要補償金拒赴葬禮

廣西山村26歲女孩周燕玲三年前從法語專業畢業成為「非漂」，多次赴非洲打工，希望存到100萬元（人民幣，下同）到法國留學，...

想慶祝母親節…兒子一句童言回應令港媽感動淚崩 網頻恭喜：教子有方

今日（5月12日）是母親節，不少子女都會與母親慶祝感謝辛勞付出。有港媽曾在討論區發文，指她向兒子表示母親節會與阿嬤外婆一齊吃飯慶祝，詎料兒子的回應令她驚訝，感動淚崩…

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。