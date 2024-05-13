浙江破獲大型賣淫集團逾300人被捕 最小只有14歲

據浙江紹興新聞傳媒中心旗下新媒體《越牛新聞》報導，在浙江省公安廳、紹興市治安支隊統一指揮下，紹興嵊州警方近期搗毀一個跨省組織的網路賣淫集團，共抓獲涉案人員312人，查證涉案非法獲利超過人民幣1,200萬元（約合新台幣5,400萬元）。

報導稱，去年11月，紹興嵊州警方通過網路巡查發現，有人利用「陌陌」、「聯信」等即時通訊軟體發布招嫖信息。經過數月的跟蹤、調查，嵊州警方逐步梳理出這個團夥的線索。

嵊州市公安局食藥環知大隊大隊長陳健表示，這個賣淫集團2022年起，從東陽逐漸向周邊縣市發展，形成一個介紹賣淫、上門服務的團夥。後來通過「老鄉帶老鄉」的方式，人數越來越多，形成了一個賣淫產業鏈。

報導稱，這個團夥大部分由貴州興仁縣籍人員組成，各自抱團成組，實行一個組織者帶一至兩名女性，在杭州、紹興、金華等六個地區20個縣市提供上門賣淫服務。

在掌握相關情況後，紹興警方派出18個行動小組，出動200餘名警力，對該賣淫團夥先後開展三波次統一收網行動，共採取強制措施55人，抓獲賣淫女41人，其中未成年女性7人，最小的只有14周歲。警方同時還抓獲嫖客216人，現場扣押涉案車輛11輛，手機100餘部。

嵊州市公安局長章曉東稱，該案是一起浙江全省性的特大組織賣淫案件，全案迄今已累計抓獲違法犯罪嫌疑人300餘人，查證了涉案資金人民幣1,200餘萬元。

嵊州市公安局食藥環知大隊大隊長陳健表示，這個賣淫集團多名男女成員不僅是合作關係，甚至是情侶關係。相關人等已被嵊州警方移送檢察院起訴。