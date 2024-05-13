快訊

月薪27K！新北圖書館徵才「要放棄雙重國籍」 過來人曝：一堆人搶

立委邁入第17年…陳亭妃著眼台南市長 陳水扁指2026「韓國瑜是最大變數」

三重祖孫三代血案凶嫌簽賭欠千萬無悔意 伴屍竟稱「在思考人生」

浙江破獲大型賣淫集團逾300人被捕 最小只有14歲

聯合報／ 大陸中心／即時報導
紹興嵊州警方近期搗毀一個跨省組織的網路賣淫集團，共抓獲涉案人員312人。（圖／取自《越牛新聞》）
紹興嵊州警方近期搗毀一個跨省組織的網路賣淫集團，共抓獲涉案人員312人。（圖／取自《越牛新聞》）

據浙江紹興新聞傳媒中心旗下新媒體《越牛新聞》報導，在浙江省公安廳、紹興市治安支隊統一指揮下，紹興嵊州警方近期搗毀一個跨省組織的網路賣淫集團，共抓獲涉案人員312人，查證涉案非法獲利超過人民幣1,200萬元（約合新台幣5,400萬元）。

報導稱，去年11月，紹興嵊州警方通過網路巡查發現，有人利用「陌陌」、「聯信」等即時通訊軟體發布招嫖信息。經過數月的跟蹤、調查，嵊州警方逐步梳理出這個團夥的線索。

嵊州市公安局食藥環知大隊大隊長陳健表示，這個賣淫集團2022年起，從東陽逐漸向周邊縣市發展，形成一個介紹賣淫、上門服務的團夥。後來通過「老鄉帶老鄉」的方式，人數越來越多，形成了一個賣淫產業鏈。

報導稱，這個團夥大部分由貴州興仁縣籍人員組成，各自抱團成組，實行一個組織者帶一至兩名女性，在杭州、紹興、金華等六個地區20個縣市提供上門賣淫服務。

在掌握相關情況後，紹興警方派出18個行動小組，出動200餘名警力，對該賣淫團夥先後開展三波次統一收網行動，共採取強制措施55人，抓獲賣淫女41人，其中未成年女性7人，最小的只有14周歲。警方同時還抓獲嫖客216人，現場扣押涉案車輛11輛，手機100餘部。

嵊州市公安局長章曉東稱，該案是一起浙江全省性的特大組織賣淫案件，全案迄今已累計抓獲違法犯罪嫌疑人300餘人，查證了涉案資金人民幣1,200餘萬元。

嵊州市公安局食藥環知大隊大隊長陳健表示，這個賣淫集團多名男女成員不僅是合作關係，甚至是情侶關係。相關人等已被嵊州警方移送檢察院起訴。

公安 網路 賣淫

延伸閱讀

美退役飛官訓練共軍飛行員 涉與中國駭客合作

基隆泰女命案 女雇主涉重嫌被捕午夜聲押 法院今審理

反對特斯拉德國廠擴建 800名抗議者試圖闖入爆衝突…警證實數人被捕

人渣！15歲少女遭6男性侵 場景多次轉換 淫狼被捕揭驚人身份

相關新聞

浙江破獲大型賣淫集團逾300人被捕 最小只有14歲

據浙江紹興新聞傳媒中心旗下新媒體《越牛新聞》報導，在浙江省公安廳、紹興市治安支隊統一指揮下，紹興嵊州警方近期搗毀一個跨省...

中國大陸助緬甸警方搗毀一處詐賭窩點 47人被捕

大陸官方協助緬甸警方搗毀一處詐賭窩點，逮捕47人，當中有16名中國公民。大陸駐緬大使館也提醒大陸公民如遇緬方人員索要「小...

大陸單身主義盛行 導致相親仲介產業也惡性競爭？

相親仲介在大陸一直是個熱門的行業，隨著晚婚晚育成為潮流，單身人數增加，仲介業也開始「捲」起來？

假冒官員詐騙！「公安」控洗錢「法官」促匯款 七旬女董事兩年痛失2.6億

香港假冒官員詐騙案與日俱增，今年首季有168宗損失7億元，當中最大損失超過2億元。一名70歲女董事自2022年起，多次接獲「上海公安局」、「北京檢察官」來電指控洗黑錢，警告她必須接受監控及保密，其後有「便衣警員」上門提供聯絡用手機，要求交出銀行帳戶。後來，有「中國法官」指示她將逾億元金額，分別匯到多個指定帳戶作調查。 至2023年底，「中國法官」聲稱調查將近結束，繳交保證金後可以取回所有款項；在今年初，對方稱已結案，可以「銷毀所有聯絡記錄」，惟女董事照辦後仍然血本無歸，歷時2年的騙案騙走超過2億元。警方今年2月拘捕3名涉案女子，涉嫌詐騙及洗黑錢。 警方今年首季，就假冒官員電騙錄得168宗，損失7.64億元，宗數較去年同期微升2%，損失款項大升3.8倍，當中最大宗損失涉及2.65億元。

真有父母不愛子女…26歲「非漂」女染瘧疾病逝 父母只要補償金拒赴葬禮

廣西山村26歲女孩周燕玲三年前從法語專業畢業成為「非漂」，多次赴非洲打工，希望存到100萬元（人民幣，下同）到法國留學，...

想慶祝母親節…兒子一句童言回應令港媽感動淚崩 網頻恭喜：教子有方

今日（5月12日）是母親節，不少子女都會與母親慶祝感謝辛勞付出。有港媽曾在討論區發文，指她向兒子表示母親節會與阿嬤外婆一齊吃飯慶祝，詎料兒子的回應令她驚訝，感動淚崩…

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。