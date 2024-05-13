「我在鼓樓」生活節 體驗獨特非遺

聯合報／ 大陸中心／綜合報導
鐘鼓樓廣場上，「舊書新知 鐘鼓書韻」文化市集每月月初定期開展。圖／本報北京傳真
鐘鼓樓廣場上，「舊書新知 鐘鼓書韻」文化市集每月月初定期開展。圖／本報北京傳真

春夏之交，北京中軸線北端的鐘鼓樓畔，遊人如織。剛過去的「五一」假期，鐘鼓樓推出「我在鼓樓」生活節，市民遊客在悠揚的民謠音樂、獨特的非遺體驗中，感受歷史與潮流的碰撞交融。

假期的鐘鼓樓景區熱鬧非凡。伴隨著「咚咚咚」的擊鼓聲，遊客拾級而上，觀看振奮人心的擊鼓表演，眺望北京中軸線的壯美景色。

「在鼓樓聽一場擊鼓表演，讓人感受到歷史帶來的直接震撼。」來自廣州的遊客王先生特地將鼓樓選做必打卡景點，「沒想到，不光能看、能聽，還能體驗，挺新奇的。」讓王先生倍感驚喜的，是位於一層的「時間的故事」數字藝術展。

步入展廳，一次「時光旅行」開啟。虛擬的更鼓和永樂大鐘懸在鼓樓券洞內，遊客只需擊打螢幕前的按鈕，就能聆聽鼓聲，甚至化身鼓手，演繹一出擊鼓報時。向券洞深處走，體驗撞鐘的遊客排起了長隊，只需雙手緊握鐘杵撞向光影投射出的巨鐘，鐘聲即刻響徹展廳。

不一會兒，整個展廳暗了下來，一場沉浸式燈光秀上演，關於鐘鼓樓和中軸線的傳統文化元素一一投射在牆壁上。「真美！這場秀不僅讓我看到了現在的鼓樓，還遊覽了一回歷史上的鼓樓。」一位遊客說。

鐘鼓樓下，巍峨的古建成為鏡頭裡最美的背景。白天，這裡有熱鬧的國風文創市集，飾品、香氛、手作……，各式各樣的攤位，讓遊客目不暇接。

夜晚的鼓樓，卻是另一番風情。京劇與布魯斯音樂交融、昆曲與爵士音樂結合、皮影戲與民謠連袂、復古的露天電影上映……，輕柔的晚風中，人們散坐在臺階上，聆聽藝術之聲。

沿鼓樓東大街向東行，寫著「鼓樓園」三個大字的匾額高高懸掛。登上觀景台，紅牆灰瓦的鼓樓、灰牆綠瓦的鐘樓盡收眼底。「萬萬沒想到，北京鐘鼓樓是這樣的！」遠道而來的年輕人，在這裡品街韻、聽故事，一磚一瓦中，藏著老北京的熱烈生活圖景。

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