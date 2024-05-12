想慶祝母親節…兒子一句童言回應令港媽感動淚崩 網頻恭喜：教子有方

今日（5月12日）是母親節，不少子女都會與母親慶祝感謝辛勞付出。有港媽曾在討論區發文，指她向兒子表示母親節會與阿嬤外婆一齊吃飯慶祝，詎料兒子的回應令她驚訝，感動淚崩，「想不到兒子會這樣說，希望他長大了之後也會這樣想」。貼文引來網友熱論，直指「恭喜」、「教子有方」。

該港媽於香港討論區以「我跟兒子說這個星期天是母親節，兒子這樣回答我」為題發文，指向兒子說母親節會與阿嬤外婆一齊食飯慶祝，沒料到兒子的回應令她驚喜感動，「兒子這樣回答我：為什麼要母親節那天才能一起吃飯慶祝？如果每天都一起吃飯，那就每天都是母親節」。

樓主直言「沒想到兒子會這樣說」，期望兒子長大後都有這個想法，「不要嫌媽媽天天找你吃飯是一件煩事……希望他以後還是那麼樂意陪我吃飯吧」，又笑言「他也挺老成」。

貼文引來網友熱論，直指「恭喜妳！不過都要讓他知道在特別節日慶祝的意義，就是當事人會特別高興」、「100%同意，如果孝順，日日都是母親節，不用等一年過一次」、「天天跟媽媽吃飯真的很幸福的事」。貼文其實於2022年發出，至近日獲「翻炒」再度引起熱議。

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文章授權轉載自《香港01》