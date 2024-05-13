三星堆博物館 五一假期人氣爆棚

聯合報／ 大陸特派員王玉燕／綜合報導
「五一」小長假，三星堆博物館遊客眾多。圖／本報四川德陽傳真
「五一」小長假，三星堆博物館遊客眾多。圖／本報四川德陽傳真

剛剛過去不久的大陸「五一」假期，位於四川德陽的三星堆博物館人氣依然爆棚。「五一」期間，三星堆博物館共接待遊客11.69萬人次，同比增長17.74%。其中，僅5月1日當天接待遊客就超過2.3萬人次。

為了給遊客提供良好的參觀體驗，「五一」小長假期間，三星堆博物館提供延時服務，開放時間為早上8點30分至晚上8點，傍晚6點停止入館。博物館全員全天候堅守崗位，文旅、綜合執法、交通、消防等職能部門均按節前部署到崗。現場雖然人頭攢動，但在工作人員的指引下，秩序井然。在「世紀逐夢」、「巍然王都」、「天地人神」三大展廳內，前來參觀的遊客們絡繹不絕。在文創區，為滿足遊客將文化帶回家的願望，博物館上新了科普、塗鴉、集章等系列產品。

此外，由大陸國家博物館和三星堆博物館聯合主辦的「吉金鑄史：青銅器裡的古代中國」展覽也在假期呈現，甄選大陸國博收藏的各類青銅文物約160件，其中包括30餘件/組難得一見的一級文物，為廣大遊客奉獻了一道精彩的青銅盛宴。

博物館 文創 文物

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