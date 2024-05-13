深圳直飛墨西哥城 創陸民航紀錄

聯合報／ 大陸中心／綜合報導

11日，中國南方航空集團有限公司在深圳舉辦儀式宣布，深圳—墨西哥城直飛客運航線今起正式開通，該航線全長超過14000公里，依據公開數據分析顯示，已刷新中國大陸民航最長直飛國際客運航線紀錄，也是目前中國大陸及港澳唯一直飛墨西哥、乃至整個拉丁美洲的客運航線。

新華社報導，南方航空深圳—墨西哥城航線的首航航班CZ8031，將於北京時間5月11日晚21時從深圳寶安國際機場起飛，全程飛行時間約16小時。

據悉，該航線每周兩班，由空客A350寬體機執飛。去程CZ8031每周二、周六執行，於北京時間21:00從深圳起飛，當地時間23:00抵達墨西哥城；回程CZ8032每周三、周日執行，於當地時間凌晨01:00從墨西哥城起飛，中途技術經停蒂華納，於北京時間次日12:20到達深圳。

墨西哥擁有悠久的歷史和豐富的旅遊資源，同時，墨西哥作為大陸在拉美地區的第二大貿易伙伴，兩國交流與合作日益頻繁，有著旅遊、商務、探親、勞務等多元的客源基礎。

南方航空深圳分公司總經理袁金濤介紹，隨著國際間的旅行和貿易需求持續增長，開通深圳—墨西哥城航線，是南方航空積極響應和服務中拉經貿發展和人員交流往來需求，助推高水平對外開放的重要舉措。

墨西哥 深圳 航線

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