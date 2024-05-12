大陸工廠事故頻傳 湖北遼寧廠房爆炸起火共釀5死
中國工廠近日事故頻傳。湖北省老河口市一家硝化棉工廠9日發生強烈爆炸，造成至少3人死亡，但消息直至今天才被披露；今天凌晨遼寧省錦州市一家製藥工廠則發生大火，造成2人死亡。
央視今天報導，9日發生強烈爆炸的工廠，是老河口市一家化工公司的硝化棉廠房。經初步分析，爆炸原因是硝化棉廠房的煮洗鍋水位下降，導致硝化棉局部缺水，在高溫蒸汽作用下分解持續釋放熱量，使煮洗鍋內的硝化棉劇烈熱分解，進而發生爆炸。具體原因正在進一步調查。
另一場公共安全意外則發生在錦州。新華社報導，位在錦州市的九泰藥業廠房，今天凌晨突然發生大火，有2人受傷，送醫搶救後不治死亡。目前大火已被撲滅，事故原因正在調查中。
報導指出，九泰藥業成立已有70餘年，前身是國營的錦州製藥一廠，1998年改制為九泰藥業並公司化至今。公司在官網自稱，近年來其各項經濟指標一直位於「全國醫藥生產企業百強」之列，是「遼寧省重點製藥企業」之一。
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