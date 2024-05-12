台灣「摔角王」李國弘 上海挑戰另類藝術人生

中央社／ 上海12日電
曾在台出版「摔角王」一書的李國弘，2021年底在上海開始自製並演奏較少人知的特雷門琴。非科班出身的他，還因此獲得商演機會，並在電影劇組擔任指導。演奏這項樂器不需要觸碰而是靠感應。中央社
曾在台出版「摔角王」一書的李國弘，2021年底在上海開始自製並演奏較少人知的特雷門琴。非科班出身的他，還因此獲得商演機會，並在電影劇組擔任指導。演奏這項樂器不需要觸碰而是靠感應。中央社

曾在台出版「摔角王」一書的李國弘，近兩年在上海玩起了少為人知的特雷門琴，還因自製模型等吸引網友關注。他魚目混珠地在社區外牆掛上「優秀藝術家現居」牌子，至今還沒被勒令拆除。

很難定義李國弘。按照他自己的說法，現在是個待業中的迷惘中年男子。2015年，他應朋友之邀到上海從事廣告工作，原本只想待幾個月，卻陸續在「工作、辭職、找工作、再辭職」的節奏中，在這座城市待了近10年，累積了不少作品。

實踐大學室內空間設計系（後改為建築設計系）畢業的李國弘，對於建築和公共空間感受特別敏銳，先是自寫自畫，速寫了幾十幅上海的特色建築、老建築與街景，趕在它們被拆前留下紀錄，集結成「消失的街道」一書。還有地方官媒2021年採訪他，以居民身分談對蘇州河沿岸公共空間的整治意見。

只要感覺到工作不斷重複，或是忙到沒有辦法發展自己的愛好時，他就會辭職，最近一次辭職是在2021年底。

當時他覺得自己很久沒寫程式了，想了解現在平台上做互動的方式和趨勢，於是買書研究Arduino，這是創客圈常見的互動裝置平台，可將感測功能加以運用。

過程中，他想起了利用肢體感應方式來演奏的特雷門琴（Theremin），這原是蘇聯人在1919年的發明，是最早的電子樂器之一。何不自己做一個呢？於是他買來天線、接線盒、鋁管等，自己鑽孔、焊接、寫程式，據說還燒壞了好幾個電路板。如今，他持續改良自製的特雷門琴已經到了第8代。

上海封城期間，正是練習演奏和製作特雷門琴，陪他度過出不了門的兩個月。不開伙的他，當時很幸運能靠著對門兩個女生做飯讓他搭伙，但精神食糧，則是靠這把琴。

特雷門琴演奏的視覺效果很有意思，沒有琴鍵和琴弦，雙手空中揮舞，一手控制高低音，一手控制音量。兩岸都只有很少數的人在玩，他這個非音樂科班出身的人，把相關製琴與演奏影片放上嗶哩嗶哩網站（俗稱B站）後，也在中國大陸帶起了小範圍的熱潮。

李國弘是個「玩得很認真」的人。寫程式遇到瓶頸時，其他的「消遣」又為他開出了新的路，其中一個是他用紙黏土捏出日本電視劇「超人力霸王」中各種角色的模型。2022年底，他搭配文字製作成精裝書「巨人解剖學」，原本只是做5本供網友抽獎，後來一直有人向他詢問購買。

接著他想要做怪獸主題，但不想用同樣的表達方式，便決定用自己最陌生的水墨畫來呈現。如今已經完成幾十幅「怪獸山水」，正在籌備畫展。

對李國弘來說，幾乎所有的事情都是邊想邊做，並不知道每一種興趣會延伸發展到哪裡去。寫「巨人解剖學」時，他可以從動漫對映到二戰後日本的政治經濟環境；畫水墨時，他能感受到提起毛筆的那一刻，宋代美學就進入其中。但市面上的國畫學習書十分僵化，他因此諷刺性地仿作一本怪獸山水畫教學畫冊。

當所有的事情只是重複而缺乏思考時，他就會打住。目前為止，他對特雷門琴仍在持續研究中。偶爾有人請李國弘商業演出，甚至他還擔任一部製作中電影的特雷門琴指導。

他認為這是待在上海的好處之一：有許多的可能性，因為中國大陸人口基數龐大，哪怕是極小比例的同好圈，都可以找到互動與討論的人。

問李國弘在上海10年的一些文化觀察。由於他前述幾本創作集都是少量印刷，沒有正式出版，他能感受到前些年開始，各平台對於沒有書號的出版品上架審查特別嚴格。

此外，越來越多留洋過的中國青年、喜愛藝術與次文化的青年返國，上海也多了許多屬於小眾團體的市集、演出與聚會等活動。李國弘觀察，他們對創作自由、表達自由的需要比一般人更大，對出版審查、活動審查等也更難接受；而當局為了管理需要，會臨時通知活動不准舉辦等，這類衝突不斷增加。

與此同時，上海在某些方面，可能依然是全中國最有包容力的城市。2022年12月，李國弘花了人民幣20元（新台幣88元）在淘寶訂製一塊金屬牌子，上頭寫著「優秀藝術家 李國弘現居」等字樣，就掛在居住社區的外牆上。

在中國，很盛行為建築授牌，通常是文物保護點、名人故居、愛國主義教育基地、某某示範基地等各式各樣的「官方認證」。李國弘的初衷其實是自嘲、惡搞，記錄一下自己沒有上班的這一年，順便也透過這個實驗行為，看多久會被官方發現然後丟到垃圾桶處理。

有些人路過但視若無睹，但也確實有人注意到牌子。據他說，周遭居民包括居委會都知道此事，但能包容它的幽默感。現在這塊牌子的實驗意義已經沒那麼強了，反而是「優秀藝術家」幾個字總是提醒他，不上班的這幾年，自己做了什麼。

上海 建築

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