「氣候狀況總體偏差」 大陸官方：淮河降水多汛情恐較重

中國國家防總檢查組日前表示，根據預測，今年汛期中國全國「氣候狀況總體偏差」，極端天氣事件偏多，其中，淮河流域降水將較常年同期明顯偏多，可能出現較重汛情，使江蘇、安徽兩省防汛抗旱形勢「嚴峻複雜」。

微信公眾號今天公布，依中國國家防總統一安排，5月6至9日，中國氣象局副局長熊紹員率國家防總檢查組檢查淮河流域防汛抗旱工作，提到上述預測。

根據公布，檢查組實地查看安徽、江蘇省淮河流域災害監測預警、防洪排澇工程安全度汛、物資力量準備、基層能力建設等工作，並同步派出專家展開暗訪，詳細檢查責任落實、隱患清查整改、應急預案修訂演練、氣象預報預警、基層臨災預警等情況，還與兩省政府有關負責官員及單位交換意見。

檢查組指出，淮河流域氣候多變、地形特殊、水系複雜，洪澇、乾旱災害風險均較為突出。據預測，今年汛期中國全國「氣候狀況總體偏差」，極端天氣事件偏多。其中，淮河流域降水較常年同期明顯偏多，可能出現較重汛情，使江蘇、安徽兩省防汛抗旱形勢「嚴峻複雜」。

檢查組強調，各級防指要立足「防大汛、抗大旱、防強颱風」，全力做好防汛抗旱各項工作。要全面落實地方黨委政府防汛救災主體責任，把責任層層壓實到最前線；全面清查重點區域和部位防洪風險隱患，隱患清單限期銷號，實現各類風險隱患整改閉環管理。

同時要強化城市豪雨區、山洪災害易發區的精細化氣象預報，發揮好氣象防災減災第一道防線作用；進一步強化預警與應急響應聯動，完善直達基層一線的臨災預警機制，落實「關、停、避、撤」等關鍵措施，果斷組織群眾轉移避險。

此外要準確把握流域區域特點，突出抓好城市「外洪內澇」防範、蓄滯洪區運用準備等工作；加強乾旱風險研判和抗旱工作部署，堅持「防汛抗旱兩手抓」，嚴防「旱澇急轉」。