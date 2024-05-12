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揭武漢疫情實情遭拘4年…公民記者張展13日出獄 親友受壓不敢迎接

中央社／ 台北12日電
中國公民記者張展因為報導武漢疫情被控「尋釁滋事」，被法院判4年有期徒刑。（圖取自維權網網頁wqw2010.blogspot.com）
中國公民記者張展因為報導武漢疫情被控「尋釁滋事」，被法院判4年有期徒刑。（圖取自維權網網頁wqw2010.blogspot.com）

因前往武漢報導COVID-19疫情實情，被中國當局依「尋釁滋事」罪判刑4年的公民記者張展明天將刑滿出獄，但據報導，張展的母親及友人近來紛紛受到壓力，恐難前往看守所迎接張展出獄。

自由亞洲電台報導，該台10日曾致電張母試圖採訪，但即將與女兒團圓的張母在電話中不但沒有流露喜悅，反而略顯慌張，回答「我現在正在做飯…好了好了，再見啊」，而當該台記者詢問何時方便通話時，張母回答「最近最好不要打電話…謝謝啊」。

據報導，持續關注張展的上海維權人士沈豔秋指出，她日前曾聯絡張母，指張展13日將出獄，是否有意一同接張展出來，但張母回答自己「不一定能去」。

沈豔秋表示，「張母膽子很小」，聽得出來「她（張母）不方便說話」，且當局可能已向張母施加壓力，這樣的回答可以理解，而除了當局可能發話施壓，另一個原因是張母身體不好，過年前曾開刀。

沈豔秋指出，她自己也在9日「被喝茶了」（指被當局約談），相關人員直接勸她不要去接張展出獄，但這「阻止不了我們的。我崇拜張展，她正直、勇敢、堅定、有信仰、有理念」。

她坦言，預料明天應該沒法接到張展，但她仍希望到現場「盡自己的本分」；而目前不確定，明天會有多少聲援者會到看守所外迎接張展出獄。

一名曾為張展辯護的律師說，張展獲釋後有兩種可能，一是送回家但監視居住；二是被送去某處繼續幽禁1至3個月。

「張展關注組」發起人王劍虹表示，從中國當局近年來對待出獄政治犯的手段來看，即使張展出獄，也未必能得到真正的自由，而這可能影響她恢復健康，因為張展的生活至少在一段時間內需要家人照顧；如果家人能堅持爭取，她就能有一些空間。

張展2021年曾獲頒無國界記者組織新聞自由獎。該組織駐台北專員白奧蘭（Aleksandra Bielakowska）擔心，張展可能會被沒收護照、被軟禁、甚至再次被捕，畢竟在中國因採訪而被捕的記者即使刑滿出獄仍經常被持續拘留或監視，張展出獄後的安全和處境令人擔憂。

原是律師的張展先前因參與維權而被吊照。2020年2月，她以公民記者身分前往武漢報導COVID-19疫情實況，並在推特（Twitter今為X平台）、YouTube和微信發布訊息，引發當局忌憚及封殺，遂在同年5月將她逮捕。

此後，張展被依尋釁滋事罪判處4年有期徒刑，並在上海服刑，期間曾以絕食抗議中國當局對她的判刑，體重一度掉到40公斤左右，引起各界關切。

公民記者 家人 武漢 疫情

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