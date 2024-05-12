還五月天清白！假唱風波官方調查出爐 「吹哨」網紅辯：是粉絲斷章取義

歷時半年調查，上海文旅局執法總隊終於還給天團「五月天」清白，證明阿信並未假唱。針對官方指出bilibili網站（B站）音樂博主「麥田農夫」鑑定時未確認音源是否正確，曾指控五月天假唱的微博網紅「聲理學」12日再度發聲稱，是五月天粉絲「斷章取義」。

據新華報業旗下《揚子晚報》指出，針對「先前五月天上海演唱會被質疑假唱的事情是否有調查結果」致電上海市文化稽查熱線，工作人員回應，「2023年11月上海五月天演唱會舉辦期間，上海市文旅局執法總隊經安排執法人員對該演唱會現場監管，經核查未發現舉報所涉及的違法行為。」

上海文旅局還表示，控訴假唱的B站音樂博主「麥田農夫」3月7日發布一段宣稱「鑑定假唱時，沒有確認過音源是否正確」、「民間個人，鑑定結果不具備法律效力」的影片，再度引發軒然大波，並指該影片後續也遭到刪除。

消息一出，微博網紅聲理學12日午間再度發文稱，麥田農夫從未說過「鑑定假唱時，沒有確認過音源是否正確」，更從未說過「鑑定五月天假唱時，沒有確認過音源是否正確」。而是擔心未來的鑑定會有類似情形，後續也再次透過影片解釋此說法，且農夫的影片至今也未刪除。

聲理學直言，不知道上海文旅對於假唱的鑑定標準是什麼，只是希望在論述「民間個人」的行為時，資訊能夠了解充分，至少在上述這點，「完全是不符合實情的」。他批評，五月天粉絲是斷章取義，「農夫從未表達過這個意思」。

但聲理學該篇貼文底下不少歌迷留言反擊表示，「你連有關部門對演唱會假唱定義的標準都不知道，你就敢憑一個軟體空口鑑定假唱了？人家的專是專業的專，你的專是什麼？」、「『麥田農夫沒有說過音源是否正確』，你作為一個鑑定博主，你都不知道音源是否正確，你鑑定的意義是什麼？」、「請你為你的言行負責，為你說的話道歉！」

除大批粉絲反擊聲理學發文外，有不少大陸網友繼續批評，「死鴨子嘴硬罷了」，還有人稱，「合理提出質疑，硬剛群顛倒黑白得烏合之眾」。

去年12月，五月天上海站演唱會陷入假唱質疑，一時間輿論風波不斷，相關話題接連數日登上微博熱搜。當時不僅對五月天的聲譽造成嚴重負面影響，同時還引發關於演唱會產業「誠信」及監管力道的問題討論。

隨後，麥田農夫的分析影片迅速走紅，登上微博熱搜，包括人民日報、新華社、央視新聞等大陸官媒也陸續對「五月天」事件報導或批評。折得注意的是，當時人民日報還以社評指出，要求有關部門進行嚴格管理。