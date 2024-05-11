找「周口杰倫」代言紅茶 網：從產品到代言人都是山寨

一名大陸遼寧網友近期在社群平台貼文，稱購買一款名為「亮贏」的冰紅茶飲料，包裝上印有神似「周杰倫」的肖像照，仔細一看卻發現是網紅「周口杰倫」，引發輿論關注。

據成都商報報導，網友發現，除了代言人的照片讓人誤會是周傑倫，其瓶身長得像「康師傅冰紅茶」，而該公司「達利園飲品（遼寧）有限公司」，則與福建達利食品有限公司的食物品牌「達利園」幾乎撞名。

據南都週刊報導，達利園回應，此款產品並不是該公司生產的產品，目前相關部門已經啟動打假工作。

被質疑「山寨」的達利園飲品（遼寧）有限公司相關負責人9日回應稱，公司經合法註冊，都有正常手續，相關產品並非虛假宣傳，正在準備起訴。

該公司負責人表示，達利園飲品（遼寧）有限公司與達利園品牌並無任何關係，其註冊品牌商標為「亮贏」，也確實聘請網紅「周口杰倫」代言產品。這款飲料近日才在遼寧上市銷售，只往瀋陽部分小超市發貨。

廣東深灣律師事務所律師陳珩告訴成都商報記者，合法註冊與侵犯他人權益之間不衝突，對於消費者來說，確實容易被混淆，該行為對消費者熟知的「達利園」與「康師傅」兩家企業，都可能構成不正當競爭。

極目新聞評論稱，雖然山寨明星作為一種娛樂現象，在短影音平台已成為風潮，像是鹿哈模仿鹿晗、這英模仿那英、趙本水模仿趙本山。出於娛樂目的模仿名人，本身不侵權，但一旦涉及商業代言，有可能涉及侵權或不正當競爭。若導致名人社會評價降低，還可能構成名譽權侵權。