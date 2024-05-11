外國旅客赴陸僅疫情前30％ 地緣政治與文化影響大

英國廣播公司（BBC）中文網報導，相較中國五一假期國內旅遊人數盛況，外國人進入中國的比例僅為2019年的30%，外國旅客無法回升，除了地緣政治與連帶導致的航班減少外，中國的行動支付與僅有中文版的APP也是一大阻礙。

BBC中文網5月10日報導，根據中國文化和旅遊部的數據顯示，五一假期中國國內旅遊人數達到2.95億人次，比2019年COVID-19前的數字高出28%。然而進入中國的外國人僅為2019年的30%。

中國目前面臨房地產疲軟、地方政府債務持續上升、青年失業等挑戰，而中國政府將今年國內生產毛額（GDP）成長目標設定在5%左右，繁榮的旅遊業將是其中一根救命稻草。

雖然中國國內旅遊恢復強勁、旅客數量多，國際飯店品牌也看好2024年的業績目標，但中國人均消費偏低問題仍存在，因此他們需要吸引出手闊綽的外國人。

2019年，有近9800萬人次外國旅客來到中國。而去年只有3500萬人次，其中包括商務旅行、學生等。

澳洲伊迪斯科文大學（Edith Cowan University）商務與法律學院旅遊業研究中心主任黃松山將這種疲軟歸咎於「全球地緣政治格局的變化」。他在期刊「東亞論壇」（East Asia Forum）上引用了皮尤研究中心在2023年進行的一項調查，並寫道，「大多數西方國家的個人對中國持負面看法。中國政府對社會法規的收緊可能會給外國旅客帶來不適。」

一些國家政府的官方旅行建議也呼應了這一觀點，且措辭嚴厲。例如美國政府警告，由於當地存在任意執法，包括與出境禁令有關的法律，以及不當拘押的風險，建議旅客「重新考慮前往中國大陸旅行」。

澳洲則建議旅客「高度謹慎」，警告「澳洲人可能面臨被任意拘留，或遭包括定義寬泛的『國家安全法』嚴厲執法的風險」。

政治環境還影響了航班數量與價格，尤其是往返北美的航班。4月中美之間往返航班為332班，2019年同期則為1506班。因此直飛航班可能一位難求，價格也可能非常昂貴。

中國領導人習近平去年11月在舊金山出席亞太經濟合作會議（APEC）峰會也談到要增加中美直航航班。後來華府允許中國航空公司降落的航班數從每周35架次增加到50架次，COVID-19前每週是150架次。且美國總統拜登政府目前仍在面對來自工會和美國航空公司要求不要再增加航班數量的壓力。

攜程集團國際事業部首席運營官婁曉博說，「根據民航數據，我們現在看到的是，到2024年底，入境航班運力甚至無法恢復到2019年（水平）的80%。」

中國旅遊對外國旅客來說還有其他潛在障礙，如行動支付、部分交通與購物只能透過中文版APP進行，再加上外國人慣用的社群媒體網站、地圖等APP在中國會被屏蔽，對中國旅遊業造成阻礙。

目前中國官員也承認外國旅客數量較少，並積極吸引來自東南亞的旅客，例如給予免簽待遇、接受國際信用卡付款等。

不過瑞士EHL旅館管理商學院（EHL HospitalityBusiness School）教授陳勇認為，「設想中國入境旅遊業的長期增長將過於樂觀」。他指出，關鍵是旅遊服務者應該把自己想像成不會中文、沒有中國手機門號、沒有支付APP的外國人，設身處地為外國旅客著想。但這種文化不是一朝一夕就能改變的。