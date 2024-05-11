陸發布地磁暴紅色預警 新疆阿勒泰出現極光

大陸國家空間天氣監測預警中心11日發佈地磁暴紅色預警，5月10日23時起發生地球磁暴，最大級別達到超大地球磁暴（Kp=9）等級。黑龍江漠河和新疆部分地區等高緯度地區紛紛出現極光照亮天空。

預警中心指出，預計未來24小磁暴仍將持續，後續仍可能發生大地球磁暴，大陸大部分地區電離層將會出現擾動，短波通訊和導航定位會受到不同程度的影響；高層大氣密度顯著增加，將加劇低軌衛星軌道衰減。

受地球磁暴影響，新疆阿勒泰出現異常活躍的極光，大陸網友「Jeff的星空之旅」前往現場追逐極光，拍下紅色、綠色和紫色極光在天空中相互交織，他表示，「北方整個天空都是紅色的，肉眼清晰可見的看到各種極光柱在不斷變化。現場真的是太夢幻了！」

「地磁暴紅色預警」衝上大陸社群平台微博熱搜，時逢五一連假補班，網友紛紛借題發文，「今天犯困是因為地磁暴嗎？」、「建議休個長假，真放那種」。