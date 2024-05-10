陸紀念黃埔百年 台灣後人：交流非壞事、政府應更主動

黃埔軍校（現中華民國陸軍軍官學校）建校將滿百年，大陸盛大舉辦系列紀念活動，在台灣也引起討論。對此，台灣黃埔軍校同學後代聯誼會會長邱智賢10日受訪表示，不樂見用切割的方式，去看待黃埔軍校在廣州、南京、成都、高雄鳳山的不同時期，百年歷史應該是一個整體，若兩岸能更積極的交流、討論，對雙方都是好事。

《愛國革命－紀念黃埔軍校建校100周年主題展》10日於四川省建川博物館舉行開展儀式，展出超千件珍貴文物，拉開今年兩岸紀念黃埔百年系列活動的帷幕，邀請兩岸各地黃埔同學會、後代等嘉賓約300人，包括黃埔23期生曾廣文、22期生葉敦重、22期生陳朝棟，參加戰幹團後併入黃埔16期的白健彬等年過九旬甚至百歲的「黃埔老人」出席與會。

對於大陸盛大紀念，在兩岸引起討論，邱智賢表示，自己的父親是黃埔軍校成都時期、21期工兵科畢業，小時候常聽黃埔的故事，但如今很多一般民眾對這段歷史不太了解，若能幫助呈現和了解史實，對我們後人來說（主題展）是一個很好的管道。

邱智賢直言，黃埔百年歷史中，國共兩黨有合作、也有分裂，這是不可迴避的歷史，但若以長遠眼光來看，兩岸如果更主動積極，互相交流，共同修訂最能反映真實情況的黃埔校史等，這對於黃埔精神的延續和傳承，以及兩岸來說都是好事，作為黃埔後人，也願意為推動兩岸關係正向發展努力。

在北京執業律師的台青沈杰，曾祖父是黃埔六期生，後於成都時期擔任教官。他表示，大陸現在正透過不同的概念、形式想要和台灣交流，「首先我覺得這是好事，他並沒有關上交流的大門」，包括日前前總統馬英九、國民黨立法委員赴陸等。