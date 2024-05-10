港媒：北京房市未撤限購 市場未見起色
為了解除房地產企業的債務危機，中國大陸各大城市陸續宣布取消房屋限購等措施，但北京等6個城市尚未「減辣」，當地房市也未見起色。
明報今天報導，去年8月，浙江嘉興發布21條房地產新政，不再限制居民家庭購房數目，所有商品住房不再限制轉讓，隨後各大城市紛紛效仿。
截至昨日，大陸僅剩6地仍未解除限購，其中包括北京、上海、廣州、深圳4個一線城市，另有海南、天津處於部分放開限購的狀態。
報導表示，雖然北京不在取消限購之列，但4月30日也公布了刺激房市的新政，允許擁有住房達限購套數的居民家庭，在五環外（郊區）新購一套住房。
北京的相關政策已經執行了一週，但目前看來，市場反饋仍不明顯。
據報導，北京發布新政之前，樓市一度面臨「砸盤」售賣趨勢，很多二手房動輒降價人民幣百萬元，即便如此，也少有人問津。
報導表示，在新政之後，北京看房的人也沒明顯增加；北京某房屋仲介公司的銷售數字顯示，今年「五一」期間，看房人數較COVID-19前沒有明顯變化。
報導認為，在今年房市持續低迷的情況下，北京「430新政」的表現，似乎仍有待觀察。
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