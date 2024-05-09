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大陸前駐衣索比亞大使趙志遠 升任外交部部長助理

聯合報／ 特派記者廖士鋒／北京即時報導
大陸外交部新任部長助理為前駐衣索比亞大使趙志遠。（圖／取自大陸駐衣索比亞大使館官網）
大陸外交部新任部長助理為前駐衣索比亞大使趙志遠。（圖／取自大陸駐衣索比亞大使館官網）

大陸駐印度大使將由原任外交部部長助理徐飛洪接任，最新消息是前駐衣索比亞大使趙志遠已經升任部長助理，目前大陸外交部官網已經更新。

大陸人社部9日公布國務院任命趙志遠為外交部部長助理的消息，目前大陸外交部官網顯示，共有4位副部長（馬朝旭、孫衛東、陳曉東、鄧勵）、3位部長助理（華春瑩、苗得雨、趙志遠），幾日前還在官網上的部長助理徐飛洪已經撤下。

印度報業托拉斯（PTI）日前報導，大陸外交部已經證實大陸國家主席習近平已任命徐飛洪為新任駐印度大使，他預計很快將前往新德里接任新職務，填補孫衛東2022年10月離任後長達18個月的空缺。

目前大陸駐印度大使館官網尚未有徐飛洪到任的相關消息。大陸外交部發言人林劍8日曾向詢問的媒體表示「感謝你對中國外交工作的關心」，他指出目前沒有可以提供的資訊，「請你留意外交部網站的更新，大陸外交部官網的駐印度大使，目前仍是早已離任的孫衛東。

公開資料顯示，趙志遠生於1968年4月，長年在山東省各地市任職，也曾掛職西藏自治區日喀則市委副書記、常務副市長，2020年10月從山東省東營市長轉任外交系統，為駐衣索比亞大使，2024年5月5日晚間離任回大陸，被任命為外交部部長助理後，成為了「部領導」。

印度 習近平 華春瑩 衣索比亞

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