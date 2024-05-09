城市規劃不切實際 珠海電車虧損停運3年將拆除

廣東珠海電車停運3年後將被拆除。分析指出，這項建設成本高、客流少、每服務一個乘客反需財政補貼人民幣66元（下同，約新台幣264元），凸顯城市規劃不切實際，再漂亮的建設也只能淪為擺設。

陸媒界面新聞報導，珠海有軌電車2017年6月開通營運，線路全長8.89公里，設站14座，總投資13.27億元。2021年1月，有軌電車因供電技術、安全等原因，暫停運營至今。5月7日，珠海市政府決定終止電車運營，同時拆除設施設備，改新增2條汽車車道。

珠海有軌電車營運不善首先是技術問題，其供電系統故障導致列車曾發生雨水滲入地面供電模組，導致漏電、短路冒煙等安全隱患。另外在營運期間，因故導致中斷行車事件發生77起，年均19起。

除了技術原因，珠海有軌電車面臨的更大問題是虧損。日均客流3378人次，客流強度為每日每公里404人次，客流強度僅相當於可研報告預測的5%。

極低的客流直接導致票款收入極低。總票款收入只有387萬元，每人次運輸成本（含資產折舊）約67元，而實際的票價為1元/人。相當於每服務一個乘客，需要補貼66元。

極目新聞指出，近年中國國內能在軌道交通上站穩腳跟的，無一不是如成都、杭州、武漢這樣的新一線城市。二線城市開通地鐵、客流穩定的也大多是省會城市，非省會城市客流情況許多都不容樂觀。

報導強調，城市基礎設施並非愈超前愈好，適合自己的才是最好的。地鐵、有軌電車相比於公共汽車無疑更氣派更先進，但建設成本高、經營成本更高，如何選擇其實要看誰更適合，要由城市的實際需求決定。「產業聚集、人口聚集才是基礎，否則無異於流沙上建高塔，建得再漂亮也只能淪為擺設」。