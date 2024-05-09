沙縣小吃之旅 兩岸學子交心分享短片

5月6日上午，台灣青年走訪福建三明學院，並舉行沙縣小吃短視頻創作分享會，會上兩岸學子展示了共同走訪百道美食創作的短視頻，現場感受青年之間因沙縣小吃的交流與深厚友情。

交流會上進行視頻成果展示以及優秀作品評選，各組學生拍攝創意新穎、內容設計豐富，用影像傳遞著沙縣小吃的獨特韻味，無論是鮮香可口的扁肉，還是香氣撲鼻的拌面，亦或是其他令人垂涎欲滴的沙縣美食，都在他們的鏡頭下充分展現。

其中，台灣大學生何梓寧所在的組別榮獲作品首獎，她表示既開心又幸運，作品整體旨在表達一種開心的氛圍，不僅限於吃美食，還包含參訪過程。

台灣大學生康啟佑提到，團隊作品是透過寫實紀錄片的形式呈現，「我們在拍攝過程中都會到店家廚房參觀，觀看小吃製作過程，藉此機會感受當地民情，體會到各行各業的不容易。」

「雖然三天很短，但可以一直回憶。」會上，三明學院學生李賢宇分享，「這幾天我拿著攝影機，想通過自己的方式，幫大家紀錄美好的回憶，等發出來的時候大家可以回憶起這段時光。」

「2024沙縣小吃溯源之旅」為海峽兩岸小吃文化交流系列活動的起點。據悉，今年至12月，福建三明將舉辦兩岸小吃美食嘉年華、沙縣小吃台灣行、沙縣小吃旅遊文化節暨海峽兩岸美食節等，旨在以「食」為媒，增進兩岸美食文化交流。